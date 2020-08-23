Дві українки – Ярослава Магучіх та Юлія Левченко – розіграли перемогу на етапі Дімантової ліги в Стокгольмі. Вони не залишили шансів суперницях у стрибках у висоту.

За тиждень до того Магучіх та Левченко розіграли перемогу на етапі Діамантової ліги в Монако. Тоді перемогу здобула Магучіх. Обидві спортсменки подолали висоту в 1,98 метра, але Ярослава використала для цього менше спроб, пише 24 канал.

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В Стокгольмі обидві українки знову залишили позаду решту суперниць. Магучіх та Левченко подолали висоту в 1,98 метра (третя австралійка Нікола МакДермотт зупинилася на висоті 1,93 метра). Ярослава зробила це з першої спроби, а Левченко знадобилося три підходи.

Після цього вони почали брати висоту в 2 метри. Її лише з третьої спроби подолала Магучіх, а Левченко так і не змогла.

Згодом Ярослава намагалася взяти висоту в 2,03 метра. Але три спроби виявилися невдалими.