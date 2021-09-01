Підсумки Паралімпіади

У День знань українські паралімпійці здобули ще дві золоті нагороди у Токіо. Тепер сумарно в України 17 нагород найвищого ґатунку.

До теми Медальний залік України на Паралімпійських іграх-2020

Перше "золото" Україні 1 вересня приніс нестримний Максим Кріпак. Плавець став п'ятиразовим призером Ігор в Токіо, здобувши для України вже третю золоту нагороду.

Цього разу Кріпаку не було рівних у запливі 400 метрів вільним стилем у класі S10.

Друге золото до медальної скарбнички України поклала 21-річна Анастасія Москаленко. Наша спортсменка здобула переконливу перемогу у штовханні ядра.

Українці вдалося штовхнути ядро на неймовірні 7 метрів та 61 сантиметр – новий світовий рекорд!

Зауважимо, що Москаленко здобула вже другу медаль на Паралімпіаді у Токіо. Раніше Анастасія виграла "срібло" у метанні булави.

Також українські спортсмени вибороли дві срібні медалі. Василь Ковальчук став другим у стрільбі з пневматичної гвинтівки лежачи з 10 метрів (змішано у клас SH2).

Друге "срібло" Україна здобула у плаванні. Олексій Федина виборов друге місце на дистанції 100 метрів брасом у класі SB12. Нашому спортсмену забракло однієї секунди, щоб вирвати "золото".

Також збірна України 1 вересня здобула 4 бронзові нагороди:

Медальний залік

Усього за 8 днів, під час яких на Паралімпіаді розігрують медалі, Україна здобула 75 нагород! В активі нашої команди 17 золотих нагород, 35 срібних та 23 бронзових.

На жаль, у медальному заліку Україна опустилася на 6 місце. Нашу команду випередили Нідерланди, які мають 18 золотих медалей.

Водночас "синьо-жовта" збірна продовжує бути на 4 місці за кількістю здобутих нагород.



Медальний залік / Скриншот