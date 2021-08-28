Україна здобула рекордні 5 золотих медалей на Паралімпіаді: підсумки Ігор у Токіо 28 серпня
Джерело:24 канал
У Токіо на літніх Паралімпійських іграх 28 серпня відбувся 4 змагальний день. Субота стала однією з найуспішніших для збірної України на Паралімпіаді.
Українська збірна зуміла здобути 12 нагород. Українці вибороли аж 5 золотих медалей, 4 срібні та ще 3 бронзові.
До теми Медальний залік України на Паралімпійських іграх-2020
"Золота лихоманка"
Українська збірна здобула 5 золотих медалей і всі у плаванні. Загалом на Паралімпіаді Україна має 8 золотих медалей, 7 з яких у все тому ж плаванні.
Першим золоту медаль Україні 28 серпня приніс Євгеній Богодайко. Він здобув перемогу на дистанції 100 метрів брасом. Богодайко вирвав перемогу у колумбійця Нельсона Кріспіна на останніх метрах запливу.
Буквально за якусь хвилину після перемоги Богодайка українці знову мали привід святкувати. Максим Кріпак виграв золоту медаль на дистанції 100 метрів вільним стилем.
- Кріпак проплив дистанцію за 50.64 секунди. Цей результат став новим світовим паралімпійським рекордом.
"Золота лихоманка" для України продовжилася перемогою Михайла Сербіна. 17-річний плавець переміг у запливі на 100 метрів на спині. Сербін виграв у класі S11.
Ще одну золоту медаль Україні приніс Денис Дубров. Чемпіон Паралімпіади 2016 року Дубров знову взяв "золото" у комплексному плаванні. Денис переміг на дистанції 200 метрів у класі SM8.
Восьме "золото" для нашої збірної принесла титулована Єлизавета Мерешко. Єлизавета Мерешко перемогла на дистанції 100 метрів брасом у класі SB5.Для Мерешко ця медаль стала восьмою у кар'єрі. Українка – шестиразова паралімпійська чемпіонка.
17 срібна медаль
Медальна скарбничка України могла поповнитися ще декількома золотими медалями. Однак дзюдоїстка Ірина Гусєва прикро програла у фіналі вагової категорії до 63 кілограмів.
Водночас вперше призеркою Паралімпіади в індивідуальних змаганнях стала львів'янка Наталія Морквич. Вона поступилася у фіналі жіночої рапіри й виграла "срібло".Окрім Гусєвої та Морквич, Україні срібні медалі принесли Віктор Смирнов (плавання) та Роман Данилюк (легка атлетика, штовхання ядра). Тепер в активі України 17 срібних медалей.
Українець переміг росіянина за медаль
- Ще тричі українські спортсмени підіймалися на п'єдестал пошани за "бронзою". Мабуть, найбільш цінна медаль Руфата Магомедова.
- У сутичці за "бронзу" українець здобув перемогу над представником Паралімпійського комітету Росії Василем Кутуєвим.
- Іван Май і Максим Ніколенко принесли Україні по одній "бронзі" у настільному тенісі.
Україна виграла ще 12 медалей у Токіо/ Інфографіка Спорт 24