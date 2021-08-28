Україна здобула рекордні 5 золотих медалей на Паралімпіаді: підсумки Ігор у Токіо 28 серпня

28 серпня 2021 , 17:30
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Джерело:

24 канал

У Токіо на літніх Паралімпійських іграх 28 серпня відбувся 4 змагальний день. Субота стала однією з найуспішніших для збірної України на Паралімпіаді.

Українська збірна зуміла здобути 12 нагород. Українці вибороли аж 5 золотих медалей, 4 срібні та ще 3 бронзові.

До теми Медальний залік України на Паралімпійських іграх-2020

"Золота лихоманка"

Українська збірна здобула 5 золотих медалей і всі у плаванні. Загалом на Паралімпіаді Україна має 8 золотих медалей, 7 з яких у все тому ж плаванні.

Першим золоту медаль Україні 28 серпня приніс Євгеній Богодайко. Він здобув перемогу на дистанції 100 метрів брасом. Богодайко вирвав перемогу у колумбійця Нельсона Кріспіна на останніх метрах запливу.

Буквально за якусь хвилину після перемоги Богодайка українці знову мали привід святкувати. Максим Кріпак виграв золоту медаль на дистанції 100 метрів вільним стилем.

  • Кріпак проплив дистанцію за 50.64 секунди. Цей результат став новим світовим паралімпійським рекордом.

"Золота лихоманка" для України продовжилася перемогою Михайла Сербіна. 17-річний плавець переміг у запливі на 100 метрів на спині. Сербін виграв у класі S11.

Ще одну золоту медаль Україні приніс Денис Дубров. Чемпіон Паралімпіади 2016 року Дубров знову взяв "золото" у комплексному плаванні. Денис переміг на дистанції 200 метрів у класі SM8.

Восьме "золото" для нашої збірної принесла титулована Єлизавета Мерешко. Єлизавета Мерешко перемогла на дистанції 100 метрів брасом у класі SB5.

Для Мерешко ця медаль стала восьмою у кар'єрі. Українка – шестиразова паралімпійська чемпіонка.

17 срібна медаль

Медальна скарбничка України могла поповнитися ще декількома золотими медалями. Однак дзюдоїстка Ірина Гусєва прикро програла у фіналі вагової категорії до 63 кілограмів.

Водночас вперше призеркою Паралімпіади в індивідуальних змаганнях стала львів'янка Наталія Морквич. Вона поступилася у фіналі жіночої рапіри й виграла "срібло".

Окрім Гусєвої та Морквич, Україні срібні медалі принесли Віктор Смирнов (плавання) та Роман Данилюк (легка атлетика, штовхання ядра). Тепер в активі України 17 срібних медалей.

Українець переміг росіянина за медаль

  • Ще тричі українські спортсмени підіймалися на п'єдестал пошани за "бронзою". Мабуть, найбільш цінна медаль Руфата Магомедова.
  • У сутичці за "бронзу" українець здобув перемогу над представником Паралімпійського комітету Росії Василем Кутуєвим.
  • Іван Май і Максим Ніколенко принесли Україні по одній "бронзі" у настільному тенісі.


Україна виграла ще 12 медалей у Токіо/ Інфографіка Спорт 24

Загалом за 4 дні Паралімпіади Україна здобула 34 медалі (8 золотих, 17 срібних та 9 бронзових). За кількістю нагород Україна досі четверта. Водночас 5 золотих медалей дозволили Україні вийти на 5 місце у медальному заліку.


Медальний залік Паралімпіади-2020 / Скриншот

Автор: Михайло Гема