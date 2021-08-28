Українська збірна зуміла здобути 12 нагород. Українці вибороли аж 5 золотих медалей, 4 срібні та ще 3 бронзові.

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"Золота лихоманка"

Українська збірна здобула 5 золотих медалей і всі у плаванні. Загалом на Паралімпіаді Україна має 8 золотих медалей, 7 з яких у все тому ж плаванні.

Першим золоту медаль Україні 28 серпня приніс Євгеній Богодайко. Він здобув перемогу на дистанції 100 метрів брасом. Богодайко вирвав перемогу у колумбійця Нельсона Кріспіна на останніх метрах запливу.

Буквально за якусь хвилину після перемоги Богодайка українці знову мали привід святкувати. Максим Кріпак виграв золоту медаль на дистанції 100 метрів вільним стилем.

Кріпак проплив дистанцію за 50.64 секунди. Цей результат став новим світовим паралімпійським рекордом.

"Золота лихоманка" для України продовжилася перемогою Михайла Сербіна. 17-річний плавець переміг у запливі на 100 метрів на спині. Сербін виграв у класі S11.

Ще одну золоту медаль Україні приніс Денис Дубров. Чемпіон Паралімпіади 2016 року Дубров знову взяв "золото" у комплексному плаванні. Денис переміг на дистанції 200 метрів у класі SM8.

Восьме "золото" для нашої збірної принесла титулована Єлизавета Мерешко. Єлизавета Мерешко перемогла на дистанції 100 метрів брасом у класі SB5.

Для Мерешко ця медаль стала восьмою у кар'єрі. Українка – шестиразова паралімпійська чемпіонка.

17 срібна медаль

Медальна скарбничка України могла поповнитися ще декількома золотими медалями. Однак дзюдоїстка Ірина Гусєва прикро програла у фіналі вагової категорії до 63 кілограмів.

Водночас вперше призеркою Паралімпіади в індивідуальних змаганнях стала львів'янка Наталія Морквич. Вона поступилася у фіналі жіночої рапіри й виграла "срібло".

Окрім Гусєвої та Морквич, Україні срібні медалі принесли Віктор Смирнов (плавання) та Роман Данилюк (легка атлетика, штовхання ядра). Тепер в активі України 17 срібних медалей.

Українець переміг росіянина за медаль

Ще тричі українські спортсмени підіймалися на п'єдестал пошани за "бронзою". Мабуть, найбільш цінна медаль Руфата Магомедова.

У сутичці за "бронзу" українець здобув перемогу над представником Паралімпійського комітету Росії Василем Кутуєвим.

Іван Май і Максим Ніколенко принесли Україні по одній "бронзі" у настільному тенісі.



Україна виграла ще 12 медалей у Токіо/ Інфографіка Спорт 24

Загалом за 4 дні Паралімпіади Україна здобула 34 медалі (8 золотих, 17 срібних та 9 бронзових). За кількістю нагород Україна досі четверта. Водночас 5 золотих медалей дозволили Україні вийти на 5 місце у медальному заліку.



Медальний залік Паралімпіади-2020 / Скриншот