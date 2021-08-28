Украинская сборная сумела получить 12 наград. Украинцы завоевали аж 5 золотых медалей, 4 серебряных и еще 3 бронзовые.

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"Золотая лихорадка"

Украинская сборная завоевала 5 золотых медалей и все в плавании. Всего на Паралимпиаде Украина имеет 8 золотых медалей, 7 из которых во все том же плавании.

Первым золотую медаль Украине 28 августа принес Евгений Богодайко. Он одержал победу на дистанции 100 метров брассом. Богодайко вырвал победу у колумбийца Нельсона Криспина на последних метрах заплыва.

Буквально через минуту после победы Богодайко украинцы снова имели повод праздновать. Максим Крипак выиграл золотую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем.

Крипак проплыл дистанцию ​​за 50.64 секунды. Этот результат стал новым мировым паралимпийским рекордом.

"Золотая лихорадка" для Украины продолжилась победой Михаила Сербина. 17-летний пловец победил в заплыве на 100 метров на спине. Сербин выиграл в классе S11.

Еще одну золотую медаль Украине принес Денис Дубров. Чемпион Паралимпиады 2016 Дубров снова взял "золото" в комплексном плавании. Денис победил на дистанции 200 метров в классе SM8.

Восьмое "золото" для нашей сборной принесла титулованная Елизавета Мерешко. Елизавета Мерешко победила на дистанции 100 метров брассом в классе SB5.

Для Мерешко эта медаль стала восьмой в карьере. Украинка – шестикратная паралимпийская чемпионка.

17 серебряная медаль

Медальная копилка Украины могла пополниться еще несколькими золотыми медалями. Однако дзюдоистка Ирина Гусева обидно проиграла в финале весовой категории до 63 килограммов.

В то же время впервые призером Паралимпиады в индивидуальных соревнованиях стала львовянка Наталья Морквич. Она уступила в финале женской рапиры и выиграла "серебро".

Кроме Гусевой и Морквич, Украине серебряные медали принесли Виктор Смирнов (плавание) и Роман Данилюк (легкая атлетика, толкание ядра). Теперь в активе Украины 17 серебряных медалей.

Украинец победил россиянина за медаль

Еще трижды украинские спортсмены поднимались на пьедестал почета за "бронзой". Пожалуй, наиболее ценная медаль Руфата Магомедова.

В схватке за "бронзу" украинец одержал победу над представителем Паралимпийского комитета России Василием Кутуевым.

Иван Май и Максим Николенко принесли Украине по одной "бронзе" в настольном теннисе.



Украина выиграла еще 12 медалей в Токио / Инфографика Спорт 24

Всего за 4 дня Паралимпиады Украина получила 34 медали (8 золотых, 17 серебряных и 9 бронзовых). По количеству наград Украина до сих пор четвертая. В то же время 5 золотых медалей позволили Украине выйти на 5 место в медальном зачете.



Медальный зачет Паралимпиады-2020 / Скриншот