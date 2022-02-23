Україна – моя Батьківщина, – Андрій Шевченко закликав українців єднатися у цей складний час

Колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко відреагував на останній події щодо України – військове вторгнення Росії.

Пост зі словами підтримки Андрій Шевченко опублікував в інстаграм.

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Україна – моя Батьківщина! Я завжди пишався своїм народом і своєю країною! Ми пережили багато непростих періодів, і за минулі 30 років сформувалися як нація! Нація щирих, працелюбних і волелюбних громадян! Це найголовніше наше надбання,

– йдеться в дописі Шевченка.

Тож він закликав українців до єднання в цей складний час.

Сьогодні складний час для всіх нас. Але ми маємо єднатися! У єдності ми переможемо! Слава Україні!

– відзначив Шевченко.

Варто відзначити, що Шевченко – не перший спортсмен, який висловив слова підтримки Україні після того, як Росія самовільно визнала "незалежність" раніше захоплених територій Донецької та Луганської областей. До нього це зробила Дарія Білодід, Роман Зозуля, Володимир Кличко, Ольга Харлан, Сергій Стаховський, Оксана Баюл, Анастасія Бризгіна. Підтримав український народ і колишній футболіст київського Динамо, а тепер мер грузинської столиці Тбілісі Каха Каладзе.

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