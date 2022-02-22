Патріотична реакція легкоатлетки

Призерка чемпіонату Європи виклала на своїй сторінці у сторіс відео, у якому місцеві жителі Донецька радіють "легалізації" псевдореспублік окупованих частин України. У ролику видно салюти, які стріляють на фоні російських прапорів.

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Анастасія Бризгіна розкритикувала таку поведінку місцевих. Легкоатлетка, яка сама родом із Луганська, зазначила, що їй соромно за таких людей. Таким вибором вони поховали своє майбутнє, яке буде без подорожей, без віз та без нормального навчання.

Цією радістю ви поховали своє майбутнє. Ваші діти будуть вчитись у невизнаних університетах. Ні одна країна у світі не відкриє вам візу. А подорожі ви зможете побачити тільки при перегляді "Орел і решка". Удачі,

– написала Бризгіна.



Реакція Бризгіної / Скриншот із сторіс спортсменки

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

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Додамо, що 21 лютого Володимир Путін скликав засідання Радбезу, після чого він виступив із відеозверненням, у якому заявив, що Росія визнає так звані "псевдореспубліки" на окупованому Донбасі. Згодом глава Кремля підписав укази про це.

Що відомо про Анастасію Бризгіну