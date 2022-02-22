Патріотична реакція легкоатлетки
Призерка чемпіонату Європи виклала на своїй сторінці у сторіс відео, у якому місцеві жителі Донецька радіють "легалізації" псевдореспублік окупованих частин України. У ролику видно салюти, які стріляють на фоні російських прапорів.
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Анастасія Бризгіна розкритикувала таку поведінку місцевих. Легкоатлетка, яка сама родом із Луганська, зазначила, що їй соромно за таких людей. Таким вибором вони поховали своє майбутнє, яке буде без подорожей, без віз та без нормального навчання.
Цією радістю ви поховали своє майбутнє. Ваші діти будуть вчитись у невизнаних університетах. Ні одна країна у світі не відкриє вам візу. А подорожі ви зможете побачити тільки при перегляді "Орел і решка". Удачі,
– написала Бризгіна.
Реакція Бризгіної / Скриншот із сторіс спортсменки
Що відомо про Анастасію Бризгіну
- 24-річна легкоатлетка, яка спеціалізується на бігу на 400 метрів.
- Призерка чемпіонів Європи серед дорослих та юніорів. Здобула нагороди на чемпіонаті України та на змаганнях у приміщенні.
- У 2021 році на чемпіонаті Європи у Торуні стала однією з авторок національного рекорду з естафетного бігу 4х400 метрів (3.30,38) разом з Анною Рижиковою, Катериною Климюк та Вікторією Ткачук.