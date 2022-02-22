Білодід: Я люблю свою країну

21 лютого президент Росії Володимир Путін "легалізував" псевдореспубліки окупованих частин Донеччини та Луганщини. На цей божевільний вчинок відреагувала ледь не уся українська спортивна спільнота. Дарія Білодід не стала виключення.

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Дзюдоїстка на своїй сторінці в інстаграмі виклала фото синьо-жовтого прапора, який майорить на фоні обличчя Дарії зі змагань. Олімпійська призерка у Токіо-2020 заявила, що хоче мирного неба над українською територією, без жодних військових дій, які забирають життя її земляків.

Я люблю свою країну, це мій дім, моя Батьківщина! І я хочу жити в мирі, без війни і постійних загроз,

– написала Білодід.



Білодід підтримала рідну країну / Фото з інстаграму дзюдоїстки

Нагадаємо, що Дарія Білодід принесла Україні першу медаль на Олімпійських іграх-2020 у Токіо. Дзюдоїстка стала третьою.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

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