За інформацією джерела, союз може перенести фінал Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга, якщо Росія розпочне повномасштабну війну з Україною. Поки що проведення матчу заплановано на 28 травня.
Дивіться також Ліга чемпіонів повертається: хто головний фаворит турніру
Російська редакція Metaratings.ru звернулася до УЄФА з цього питання, не вказавши, яке саме питання було поставлене союзу.
"УЄФА постійно та уважно стежить за ситуацією. Наразі міняти місце проведення не планується", – відповіли в УЄФА.
Подібна ситуація минулого року
УЄФА готовий до екстреної зміни місця проведення матчу. Минулого сезону фінал Ліги чемпіонів перенесли зі Стамбула до Порту менш ніж за місяць через коронавірусні обмеження.