Стаховський проти російської агресії
Тенісист підтримав свою державу. Коментарем щодо гучних подій Стаховський поділився в інстаграмі.
Варте уваги "Хвора, неадекватна істота": як спортсмени реагують на визнання Путіним бойовиків на Донбасі
Прийде день, і ми піднімемо український прапор над Донецьком і Луганськом. Знову,
– написав Стаховський.
Стаховський вкотре проявив свою громадянську позицію / Фото з інстаграму тенісиста
Путін 21 лютого скликав засідання Радбезу, де заявив, що Росія визнає так звані псевдореспубліки "ЛНР" і "ДНР" на окупованому Донбасі.
До того ж Росія підписала з ватажками цих незаконних формувань так званий "договір про дружбу".
Сергій Стаховський: що відомо про спортсмена
- Стаховський у січні 2022-го завершив кар'єру.
- Останнім турніром для українця став Відкритий чемпіонат Австралії. Сергій у першому колі кваліфікації зазнав поразки від американця Джеффрі Джона Вулфа.