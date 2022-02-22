Стаховський проти російської агресії

Тенісист підтримав свою державу. Коментарем щодо гучних подій Стаховський поділився в інстаграмі.

Варте уваги "Хвора, неадекватна істота": як спортсмени реагують на визнання Путіним бойовиків на Донбасі

Прийде день, і ми піднімемо український прапор над Донецьком і Луганськом. Знову,

– написав Стаховський.



Стаховський вкотре проявив свою громадянську позицію / Фото з інстаграму тенісиста

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Путін 21 лютого скликав засідання Радбезу, де заявив, що Росія визнає так звані псевдореспубліки "ЛНР" і "ДНР" на окупованому Донбасі.

До того ж Росія підписала з ватажками цих незаконних формувань так званий "договір про дружбу".

Сергій Стаховський: що відомо про спортсмена