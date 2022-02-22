Кличко: У нас сильний та згуртований народ

Іменитий ексбоксер не лишився осторонь останніх подій. Він наголосив, що Україна є сильною державою.

До теми Путін – фактично фашист, – спортивний репортер The Times

Будьте певні: Україна – сильна. У неї сильна столиця Київ, сильні міста та села, а також сильний та згуртований народ, який понад усе цінує свої незалежність, суверенітет та мир у Європі. Її воля існуватиме вічно. Слава Україні,

– написав Володимир Кличко у своєму твітері.

Колишній нападник збірної Англії з футболу Гарі Лінекер теж відреагував на абсурдні дії президента Росії. У своєму твітері він висловився щодо останніх подій в Україні.

Також ексфутболіст поділився публікацією Володимира Кличка та побажав нашій країні удачі.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

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Як реагують спортсмени

Володимир Путін 21 лютого скликав засідання Радбезу, де заявив, що Росія визнає так звані псевдореспубліки на окупованому Донбасі. Російська Федерація підписала з ватажками цих незаконних формувань так званий "договір про дружбу".

Атлети та світові діячі доводять вкотре про те, що спорт не може бути поза політикою.

Українські спортсмени відреагували на останні події у країні. Також багато іноземних атлетів не лишили без уваги цю тему. Найтитулованіший російський тенісист Євген Кафельников висловив свою позицію.

На футбольних матчах в Англії та Болгарії фанати розтягнули синьо-жовтий прапор. А легендарна екстенісистка Мартіна Навратілова підтримала не лише Україну, а й першу ракетку нашої країни Еліну Світоліну.

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл, яка зараз проживає в США. підтримала свою рідну країну. Спортивний репортер The Times назвав Путіна фашистом.