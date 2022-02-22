Кличко: У нас сильний та згуртований народ
Іменитий ексбоксер не лишився осторонь останніх подій. Він наголосив, що Україна є сильною державою.
До теми Путін – фактично фашист, – спортивний репортер The Times
Будьте певні: Україна – сильна. У неї сильна столиця Київ, сильні міста та села, а також сильний та згуртований народ, який понад усе цінує свої незалежність, суверенітет та мир у Європі. Її воля існуватиме вічно. Слава Україні,
– написав Володимир Кличко у своєму твітері.
Колишній нападник збірної Англії з футболу Гарі Лінекер теж відреагував на абсурдні дії президента Росії. У своєму твітері він висловився щодо останніх подій в Україні.
Також ексфутболіст поділився публікацією Володимира Кличка та побажав нашій країні удачі.
Як реагують спортсмени
Володимир Путін 21 лютого скликав засідання Радбезу, де заявив, що Росія визнає так звані псевдореспубліки на окупованому Донбасі. Російська Федерація підписала з ватажками цих незаконних формувань так званий "договір про дружбу".
Атлети та світові діячі доводять вкотре про те, що спорт не може бути поза політикою.
Українські спортсмени відреагували на останні події у країні. Також багато іноземних атлетів не лишили без уваги цю тему. Найтитулованіший російський тенісист Євген Кафельников висловив свою позицію.
На футбольних матчах в Англії та Болгарії фанати розтягнули синьо-жовтий прапор. А легендарна екстенісистка Мартіна Навратілова підтримала не лише Україну, а й першу ракетку нашої країни Еліну Світоліну.
Перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл, яка зараз проживає в США. підтримала свою рідну країну. Спортивний репортер The Times назвав Путіна фашистом.