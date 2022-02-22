Підтримка з США

На своїй сторінці в інстаграмі олімпійська чемпіонка з фігурного катання розмістила два фото, де позує у синьо-жовтому піджаку. Оксана Баюл відкинула у сторону усі образи на рідну країну та підтримала українців.

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Фігуристка коротко підписала першу світлину.

З роками все більше хочеться мовчати. Мовчати красномовно… Як кажуть, краще промовчати, ніж дурість бовкнути,

– написала Баюл.

У сторіс спортсменка закинула це ж фото та додала смайл прапора України.



Оксана Баюл / Фото з інстаграму фігуристки

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Світ підтримує Україну

Першими відкрито підтримали українську державу футбольні фанати. Уболівальники англійського Ліверпуля та болгарського Левскі розгорнули на трибунах місцевих стадіонів синьо-жовті прапори.

Легенда тенісу Мартіна Навратілова заявила, що схрестила пальці за Україну.

А от найтитулованіший російський тенісист Євген Кафельников засудив дії своєї держави, яка хоче вдертись в Україну.

До уваги. 21 лютого президент Росії Володимир Путін "легалізував" псевдореспубліки окупованих частин Донеччини та Луганщини. Також він заявив, що потрібно "допомогти з підтриманням миру" на окупованому Донбасі. Після чого вулицями міста проїхала ціла колона військової техніки.