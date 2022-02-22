Підтримка з США

На своїй сторінці в інстаграмі олімпійська чемпіонка з фігурного катання розмістила два фото, де позує у синьо-жовтому піджаку. Оксана Баюл відкинула у сторону усі образи на рідну країну та підтримала українців.

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Фігуристка коротко підписала першу світлину.

З роками все більше хочеться мовчати. Мовчати красномовно… Як кажуть, краще промовчати, ніж дурість бовкнути,
– написала Баюл.

У сторіс спортсменка закинула це ж фото та додала смайл прапора України.


Оксана Баюл / Фото з інстаграму фігуристки

Світ підтримує Україну