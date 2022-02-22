Підтримка з США
На своїй сторінці в інстаграмі олімпійська чемпіонка з фігурного катання розмістила два фото, де позує у синьо-жовтому піджаку. Оксана Баюл відкинула у сторону усі образи на рідну країну та підтримала українців.
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Фігуристка коротко підписала першу світлину.
З роками все більше хочеться мовчати. Мовчати красномовно… Як кажуть, краще промовчати, ніж дурість бовкнути,
– написала Баюл.
У сторіс спортсменка закинула це ж фото та додала смайл прапора України.
Оксана Баюл / Фото з інстаграму фігуристки
Світ підтримує Україну
- Першими відкрито підтримали українську державу футбольні фанати. Уболівальники англійського Ліверпуля та болгарського Левскі розгорнули на трибунах місцевих стадіонів синьо-жовті прапори.
- Легенда тенісу Мартіна Навратілова заявила, що схрестила пальці за Україну.
- А от найтитулованіший російський тенісист Євген Кафельников засудив дії своєї держави, яка хоче вдертись в Україну.