Каладзе вірить у відновлення кордонів

Колишній футболіст київського Динамо та Мілану на своїй сторінці у твітері висловив свою підтримку Україні, яка потерпає від "імператорського божевілля" Володимира Путіна. Каха Каладзе пригадав окуповані Росією території його рідної Грузії.

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Мер Тбілісі засудив дії очільника Росії та заявив, що Грузія підставить плече братньому українському народу. Каладзе сподівається, що через певний час Україна та Грузія повернуть свої кордони та землі.

Грузія, у якій 20% території окуповано, засуджує визнання Росією українських сепаратистських регіонів Донецька і Луганська. Ми в Грузії стоїмо за братню Україну, як і вона стояла за нас. Я вірю, що скоро і Україна, і Грузія відновлять свої кордони, і я бажаю їм миру,

– написав Каха Каладзе.

Цікаво. За часів футбольної кар'єри Каха Каладзе виступав в українському чемпіонаті. Захисник виступав за Динамо у період з 1998 – 2001 років.

Що сталось 21 лютого

Ввечері Володимир Путін скликав засідання Радбезу, після чого він виступив із відеозверненням, у якому заявив, що Росія визнає так звані "псевдореспубліки" на окупованому Донбасі. Згодом глава Кремля підписав укази про це.

Президент Росії сказав Україні припинити військові дії, які псують мир на Донбасі. За словами очевидців, після таких "хворих" заяв вулицями Донецька проїхалась ціла колона військової російської техніки. Начебто це за указом Путіна, який хоче "підтримувати мир".

Володимир Зеленський негайно скликав позачергове засідання Ради національної безпеки та оборони після таких дій Путіна. Президент України глибоко вночі вийшов зі зверненням до українців, у якому запевнив, що все під контролем влади та української армії, тому можна спати спокійно.