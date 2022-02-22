Перші наслідки після божевільних рішень Путіна

21 лютого президент Росії Володимир Путін "легалізував" псевдореспубліки окупованих частин Донеччини та Луганщини. Очільник Кремля вказав російським військам зайти на території, щоб "врегулювати мир".

До теми США запровадили санкції проти суверенного боргу Росії

Світ швидко відреагував на такі дії Росії, а усі обіцянки не залишились лише на рівні чуток. Першим постраждав футбольний клуб ЦСКА з Москви.

Міністерство фінансів США ввело санкції проти московської команди. Відзначимо, що армійський клуб контролюється господарською корпорацією ВЕБ.РФ, яка постраждала від санкцій.

У список осіб, які потрапили під санкції, можна виділити сина директора ФСБ Дениса Бортнікова, сина колишнього директора СВР Петра Фрадкова та сина першого замісника голови адміністрації президента Володимира Кірієнка.

ЦСКА є одним із топових клубів російського чемпіонату. У сезоні-2021/2022 посідає 4-те місце у Прем'єр-лізі Росії, маючи у своєму активі 30 очок.

Наступний матч "армійці" зіграють 26 лютого проти іншого московського клубу Спартака.

Велика Британія підтримала США

Британці запровадили санкції проти п'яти російських банків. У цей список потрапив "Промзв'язокбанк", який є спонсором вищезгаданого футбольного клубу ЦСКА, повідомляє TheGuardian.

Також Велика Британія наклала санкції на Геннадія Тимченка, Бориса Ротенберга та Ігоря Ротенберга. Двоє перших теж поєднані з російським спортом.

Тимченко – президент хокейного клубу СКА, а Борис Ротенберг керує футбольною командою Сочі.