Ф'юрі чи Джошуа – наступний суперник Усика
Усик заявив, що наразі вони з Джошуа не близькі до реваншу. Проте Олександр тренується, щоб бути готовим до поєдинку.
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Ми ще не близькі до реваншу, тільки тривають переговори між промоутерами, менеджерами. Я навіть у це не лізу. Моє завдання – тренуватися, чудово почуватися всередині, щоб, якщо реванш відбудеться, вийти і добре зробити свою роботу,
– сказав боксер.
Усик запевнив, що готовий зустрітися з Тайсоном Ф'юрі, якщо Джошуа погодиться "відійти убік". Британець буцімто за 40 мільйонів євро готовий відмовитися від бою з Усиком.
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"Одна з моїх цілей – стати абсолютним чемпіоном світу у важкій ваговій категорії. Мені абсолютно не має значення, з ким із них зустрічатися. Просто з Тайсоном Ф'юрі це буде вигідніше, бо має пояс. Можна стати абсолютним чемпіоном швидше, без бою з Ентоні Джошуа. Це – мінус один крок", – резюмував Олександр.
Усик – Ф'юрі: чи реальний бій
- Після того, як Тайсон Ф'юрі вдруге нокаутував Деонтея Уайлдера, у WBC дали британцю місяць на організацію бою з Усиком за звання абсолютного чемпіона світу.
- Команда Тайсона буцімто виходила на зв'язок з Усиком. На початку грудня WBC оголосила про початок переговорів між Ф'юрі та офіційним претендентом Ділліаном Уайтом. Хоча Тайсон не хоче битися зі своїм земляком.
- Усик та Ф'юрі 12-го грудня відвідали бій Василя Ломаченка та Річарда Коммі та поспілкувалися одне з одним. Перед боєм Ломаченка 33-річний Тайсон сказав, що "йде" за Усиком.