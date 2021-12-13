Усик: Проблема саме у нас – у спортсменах

Олександр Усик відвідав поєдинок Василя Ломаченка у Нью-Йорку. У США український боксер поспілкувався з журналістами.

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Чемпіон світу заговорив про Ентоні Джошуа, який зараз перебуває у пошуках нового наставника. Британець вважає, що причина його поразки у першому поєдинку з Усиком була у неправильному плані тренера на бій.

Олександр дав пораду супернику. На думку Усика, усі проблеми та допомога ховаються всередині нас. Потрібно лише докласти зусиль та віднайти її.

"Я думаю, що проблема саме у нас – у спортсменах, бійцях. Ми щось постійно шукаємо, хочемо знайти десь ззовні якусь допомогу. Вона всередині нас, треба поколупатися в собі", – запевнив українець.

"Не впадаю у відчай, не заганяю себе в кут"

Усик розповів свій маленький секрет, який допомагає йому вийти зі складних ситуацій у житті. Боксер із України у важкі часи звертається до Бога, йде у церкву та молиться. Саме з допомогою святих українцю вдається знаходити вихід із будь-яких проблем.

Знаєте, що іноді я роблю? Коли у мене є якісь труднощі в житті, я не впадаю у відчай, не заганяю себе в кут. Я молюся, йду до своєї церкви, сідаю там усередині і просто спостерігаю, що там відбувається. Я дивлюся на свого Бога, на святих, які допомагають нам, і шукаю в собі, що мені треба зробити. Звичайно, я молюся і прошу, щоб Він мені допоміг,

– розповів Усик.

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