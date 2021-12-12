Зустріч легенд
Усик прибув до Нью-Йорку, аби підтримати свого друга та кума Ломаченка. Ф'юрі приїхав, щоб привітати промоутера Боба Арума з 90-річчям.
Варте уваги Ломаченко впевнено переміг Коммі, відправивши ганця в один нокдаун
Перед боєм Арума привітали з ювілеєм та подарували йому величезний торт у вигляді рукавички. Потім Тайсон вийшов на ринг та заспівав відому пісню "Happy Birthday".
Відео привітання
Після цього боксер підійшов до Арума, аби зробити спільне фото, а Усик склав їм компанію.
Відео зустрічі Усика та Ф'юрі
Боб Арум, який представляє інтереси Ф’юрі, раніше неодноразово заявляв про наміри організувати поєдинок двох чемпіонів світу.
Усик – Джошуа: що відомо
- Усик і Ф'юрі провели по одному бою у 2021-му. Українець сенсаційно переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього чемпіонські пояси.
- Тайсон успішно захистив пояс WBC у третьому поєдинку проти американця Діонтея Уайлдера.
- Бій між українцем та британцем міг відбутися, якби Ентоні Джошуа відмовився від реваншу з Усиком.
- Та час на організацію об'єднавчого бою сплинув, а тому WBC оголосила про обов'язковий захист поясу Ф'юрі.