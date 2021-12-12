Зустріч легенд

Усик прибув до Нью-Йорку, аби підтримати свого друга та кума Ломаченка. Ф'юрі приїхав, щоб привітати промоутера Боба Арума з 90-річчям.

Варте уваги Ломаченко впевнено переміг Коммі, відправивши ганця в один нокдаун

Перед боєм Арума привітали з ювілеєм та подарували йому величезний торт у вигляді рукавички. Потім Тайсон вийшов на ринг та заспівав відому пісню "Happy Birthday".

Відео привітання

Після цього боксер підійшов до Арума, аби зробити спільне фото, а Усик склав їм компанію.

Відео зустрічі Усика та Ф'юрі

Боб Арум, який представляє інтереси Ф’юрі, раніше неодноразово заявляв про наміри організувати поєдинок двох чемпіонів світу.

До слова. Василь Ломаченко переміг Річарда Коммі рішенням суддів та виграв титул WBO Inter-Continental.

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