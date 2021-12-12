Зустріч легенд

Усик прибув до Нью-Йорку, аби підтримати свого друга та кума Ломаченка. Ф'юрі приїхав, щоб привітати промоутера Боба Арума з 90-річчям.

Варте уваги Ломаченко впевнено переміг Коммі, відправивши ганця в один нокдаун

Перед боєм Арума привітали з ювілеєм та подарували йому величезний торт у вигляді рукавички. Потім Тайсон вийшов на ринг та заспівав відому пісню "Happy Birthday".

Відео привітання

Після цього боксер підійшов до Арума, аби зробити спільне фото, а Усик склав їм компанію.

Відео зустрічі Усика та Ф'юрі

Боб Арум, який представляє інтереси Ф’юрі, раніше неодноразово заявляв про наміри організувати поєдинок двох чемпіонів світу.

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