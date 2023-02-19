Скандують потрійне ура: коуч Шинніка гордий за гравців, які отримали прочухана від Миная – відео

Головний тренер російскього Шинніка задоволений діями своїх підопічний. Він гордий, що має нагоду очолювати таку команду.

Вадим Євсєєв подякував футболістам Шинніка за те, що вони ніби-то змогли дати відсіч гравцям українського Миная. Весь колектив Шинніка гордо прокричав сам собі тричі ура.

Варте уваги Оточує конфкліктна аура: в ПСЖ знову виник капітанський скандал

Сміх та й годі

Футболісти російської команди задоволені, що легко відбулись після зустрічі зі закарпатським колективом. Головний тренер Шинніка взагалі подякував своїм гравцям за те, що ті отримали нагоду побитися з українськими футболістами. Євсєєв зазначив, що закарпатський колектив просто хотів до себе привернути медійну увагу.

Він, напевне, упустив той момент з ганебною поведінкою своїх підопічних. Проте росіянам не привикати радіти своїм псевдодосягненням. Їм залишається лише гордитись фінгалами на своєму обличчі, які їм від душі подарували українські футболісти.

Звернення головного тренера Шинніка:

Бійка з російськими гравцями