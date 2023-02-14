Сутичка між футболістами обох команд виникла в понеділок, 13 лютого. А причиною стала неадекватна поведінка росіян в готелі.

Детальніше Напхали у стилі ЗСУ: футболісти Минаю побили гравців російського клубу у готелі в Туреччині

Розпочалося все з того, що гравець Данило Колесник зробив зауваження росіянину, який хамив прибиральниці в готелі. Сталося це після того, як російський футболіст "був у неспортивному стані та обригав туалет". І почав поводити себе неадекватно щодо жінки, яка працює в готелі.

Колесник вирішив вступитися за неї, і з цього розпочалася бійка.

За попередніми даними, внаслідок масової бійки за участі футболістів та працівників обох команд, четверо гравців російського клубу отримали травми. І перебувають у медпункті. Решта ж гравців вирішила зняти з себе екіпірування та готуються покинути готель.

Варто відзначити, що Минай перед зборами поставив чітку вимогу до готелю Royal Seginus, щоб на час їх перебування там не було росіян. Але через землетрус у Туреччині, виникли проблеми з готелями. І в Royal Seginus заселили російський клуб.