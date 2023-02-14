24 канал вирішив розставити усю ситуацію по поличках та зібрати найкращі реакції уболівальників у соцмережах. Нині героями інстаграму, фейсбуку та інші соціальних мереж будуть футболісти Минаю. Браво!

До теми Напхали у стилі ЗСУ: футболісти Минаю побили гравців російського клубу у готелі в Туреччині

Від щирої української душі

Із самого ранку 14 лютого футбольні фанати розривають соціальні мережі Минаю. З чого все почалось?

Минай поїхав у Туреччину, аби якісно провести підготовку до другого кола УПЛ. Закарпатський клуб мав головну умову до керівництва готелю Royal Seginus, де базуються українці – жодних російських команд у комплексі. Однак слова представники готель не дотримали.

Через землетрус, який сколихнув Туреччину та Сирію 6 лютого, у цей турецький комплекс заїхав футбольний клуб Шиннік із російського Ярославля. І тоді розпочалось найцікавіше. Мешканці готелю не потрібно було купувати квитків на безкоштовний махач.

Один із російських футболістів випив зайвого, як це роблять більшість росіян, та почав зневажливо ставитись до персоналу готелю. Як стало відомо "Бомбардиру", гравець Шинніка виблював у туалеті та почав хамити прибиральниці готелю.

Герой дня – Данило Колесник

Першим заступився за жінку нападник Минаю Данило Колесник. Хоча спершу ніхто жодних прізвищ не повідомляв. Тепер ім'я цього мужнього українського хлопця було розкрите. Справжній український козак, який заступився за жінку. Що не скажеш про росіянина, який поводився з нею не як справжній чоловік.

Футболіст Шинніка не зважав на зауваження українця. Після чого Колесник вирішив силою вбити свої слова у голову росіянина. І це у прямому сенсі цього слова, набивши пиву гравця російської команди.

Постраждалий вирішив звернутись за допомогою до своїх одноклубників. Ті пішли розбиратись із представниками Минаю. Але зазнали чергового нокауту.

Бійка між футболістами обох клубів у готелі закінчилась на користь Минаю. Ніхто й не сумнівався.

Четверо гравців Шинніка відправились не на тренування, а у медпункт. У них навіть є підозри на переломи. Добряче їм дісталось від українців.

14 лютого футболісти Минаю поїхали на ранкове тренування. Чим вирішили скористався клуб із ворожої країни. Росіяни вирішили переселитись в інший готель, де не буде українців, аби не отримати "на горіхи" вдруге. А то так зимова підготовка закінчиться у лікарні.

У росіян своя абсурдна причина бійки

Гендиректор Шинніка запевнив, що клуб переїжджає в інший готель за власним бажанням. Їх не виселяє керівництво готелю, як зазначалось раніше.

І взагалі, у російської сторони була своя версія конфлікту. Начебто футболісти Минаю спеціально спровокували гравців Шинніка на бійку. Українці підійшли до них із питанням, чому ті не виступають проти терористичних дій Владіміра Путіна, а потім й взагалі побили одного з росіян у ліфті.

Після масової бійки один із представників Минаю підійшов до Шинніка та заявив, аби ті виселялись із готелю. Якщо цього не станеться, то спалахне ще один бійка. Абсурдна версія конфлікту від росіян. Просто клоуни!

Нові деталі конфлікту у своєму телеграм-каналі написав журналіст Віталій Глагола.

Згідно з відомостями джерела з Шинніка у нападника команди Іллі Грузнова підозри на перелом ребер. Крім того, у півзахисника Дмитра Самойлова підозри на перелом пальця. Сьогодні гравці пройдуть медобстеження. Згодом, як всі розійшлися по номерах п'яні росіяни побилися вже між собою. Працівники готелю викликали поліцію. Трьох росіян закували в кайданки,

– написав Глагола.



Минай побив футболістів Шинніка / Фото Брутального футболу

Микита: Майстер-клас з ведення перемовин з окупантами

Минай наразі ніяк не відреагував на цю історію. Клуб виклав світлини з ранкового тренування, адже 15 та 16 лютого команда проведе два контрольні спаринги на зборах у Туреччині.

Однак один із перших відреагував голова Закарпатської обласної державної військової) адміністрації Віктор Микита.

Майстер-клас з ведення перемовин з окупантами на міжнародних майданчиках. Вітаю наших земляків, футболістів закарпатського ФК Минай, з перемогою над раш*стським Шинніком у кулачних боях, які відбулися вчора в Туреччині. Так тримати, хлопці! Слава Україні! Героям слава!,

– написав Віктор Микита.

Журналіст "ТаТоТаке" Михайло Співаковський теж підтвердив, що бійка між футболістами дійсно відбулась.

Деталь про гімн – комікс з агітки. Виглядає як незграбна відповідь на зав'язку історії з Сіканом. За нашою інформацією, ця частина історії – пропагандистська маячня. Однак суть ситуації, в цілому, правдива – бійка була. Зараз все має бути спокійно через те, що адміністрація готелю зранку планує відправити Шиннік слідом за військовим кораблем,

– написав Співаковський.

"А є фото з розминки в готелі?"

Українські фанати футболу не скупились на щедрі коментарі та компліменти у бік футболістів Минаю. Таку бійку уболівальники називають розминкою для гравців клубу УПЛ.

Один зі фанатів написав підсумковий рахунок зустрічі 4:0 на користь Минаю, натякаючи на кількість постраждалих гравців Шинніка.

Уболівальники заявляють, що хочуть побачити фото та відео з цієї історичної без перебільшень події. А один із підписників звернувся до Минаю із проханням, звернути свою увагу на бокс. Але, схоже, що футболістам закарпатського клубу не потрібно брати уроки в Олександра Усика.

Згодом з'явився фрагмент із бійки.

Відео бійки футболістів Минаю та Шинніка

Колесник: Де місце орк*м, ви вже зрозуміли

Сам нападник Минаю Данило Колесник прокоментував історію на своїй сторінці в інстаграмі.

Дуже багато запитань та слів підтримки. Хочу сказати тим людям, які кажуть "як вони виїхали". Навіть тут ми даємо зрозуміти, якого ми роду. Відстоюємо честь, як можемо. І де місце орк*м. Ви вже зрозуміли,

– написав герой дня.



Пояснення Данила Колесника / Скриншот із сторіс футболіста

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