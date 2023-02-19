Вадим Евсеев поблагодарил футболистов Шинника за то, что они якобы смогли дать отпор игрокам украинского Миная. Весь коллектив Шинника гордо прокричал про себя трижды ура.
Достойно внимания Окружает конфликтная аура: в ПСЖ снова возник капитанский скандал
Смех и только
Футболисты российской команды довольны легко произошедшими после встречи с закарпатским коллективом. Главный тренер Шинника вообще поблагодарил своих игроков за то, что получили возможность подраться с украинскими футболистами. Евсеев отметил, что закарпатский коллектив просто хотел к себе привлечь медийное внимание.
Он, видимо, упустил тот момент с позорным поведением своих подопечных. Однако россиянам не привыкать радоваться своим псевдодостижениям. Им остается только гордиться фингалами на своем лице, которые им от души подарили украинские футболисты.
Обращение главного тренера Шинника:
Драка с российскими игроками
- Футболист Миная действительно стал инициатором схватки между командами.
- Но вот украинец отреагировал таким образом на наглое поведение со стороны российских игроков.
- Футболисты устроили махач, видео которого уже разлетелось по интернету.
- Украинский игрок, начавший драку, уже отреагировал на эту ситуацию у себя в инстаграмме.
- Да и сам Минай уже успел выдвинуть официальную версию по поводу схватки.
- Позже и Шинник выдвинул свой официальный трусливый вариант ситуации.
- Впоследствии игрок Шинника на видео продемонстрировал последствия встречи с украинскими футболистами
- Также украинский боксер предложил игрокам Миная тренерские услуги, чтобы те "из двоечки сразу вырубили россиян".