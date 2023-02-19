Вадим Евсеев поблагодарил футболистов Шинника за то, что они якобы смогли дать отпор игрокам украинского Миная. Весь коллектив Шинника гордо прокричал про себя трижды ура.

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Смех и только

Футболисты российской команды довольны легко произошедшими после встречи с закарпатским коллективом. Главный тренер Шинника вообще поблагодарил своих игроков за то, что получили возможность подраться с украинскими футболистами. Евсеев отметил, что закарпатский коллектив просто хотел к себе привлечь медийное внимание.

Он, видимо, упустил тот момент с позорным поведением своих подопечных. Однако россиянам не привыкать радоваться своим псевдодостижениям. Им остается только гордиться фингалами на своем лице, которые им от души подарили украинские футболисты.

Обращение главного тренера Шинника:

Драка с российскими игроками