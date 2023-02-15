Футболісти Минаю стали героями дня, коли стало відомо про їхню бійку з російськими футболістами у готелі в Туреччині. Один із учасників епічної битви гравець Шинника Артем Семейкін показав, як його розмалювали українські футболісти.
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Отримав на горіхи за проросійський вигук
Захисник розповів свою версію подій. За його словами, він просто спав, коли в коридорі почув гасло: "Слава Україні!" Росіянин встиг тільки щось пробуркотіти у відповідь, як йому погасили світло. Синяк під оком і розсічення, заклеєне пластиром, стало наслідком необережного поводження росіянина з гравцями Минаю.
Я спав взагалі. Почув, що в коридорі хтось кричить: Слава Україні! Я вийшов, кажу: ні, брате, слава Росії. Після цього все й пішло,
– розповів засмучений Семейкін.
Відео інтерв'ю гравця Шинника про бійку з Минаєм
Що трапилося в Туреччині
- Нагадаємо, що інцидент відбувся ввечері 13 лютого у турецькому готелі, куди поселили футбольну команду Шинник з Ярославля.
- Причиною бійки стала неадекватна поведінка росіян у готелі. Форвард Минаю Данило Колесник заступився за прибиральницю, якій нахамив футболіст Шинника.
- Повномасштабна бійка відбулася в коридорі готелю. Відеофрагмент епічної рубки потрапив у мережу.
- В результаті конфлікту 4 гравців Шинника "стали 300-тими", отримавши травми різного ступеня тяжкості.
- Футбольний клуб Минай офіційно прокоментував інцидент, повідомивши деталі конфлікту.