Футболісти Минаю стали героями дня, коли стало відомо про їхню бійку з російськими футболістами у готелі в Туреччині. Один із учасників епічної битви гравець Шинника Артем Семейкін показав, як його розмалювали українські футболісти.

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Захисник розповів свою версію подій. За його словами, він просто спав, коли в коридорі почув гасло: "Слава Україні!" Росіянин встиг тільки щось пробуркотіти у відповідь, як йому погасили світло. Синяк під оком і розсічення, заклеєне пластиром, стало наслідком необережного поводження росіянина з гравцями Минаю.

Я спав взагалі. Почув, що в коридорі хтось кричить: Слава Україні! Я вийшов, кажу: ні, брате, слава Росії. Після цього все й пішло,

– розповів засмучений Семейкін.

Відео інтерв'ю гравця Шинника про бійку з Минаєм

Що буде, якщо уві сні крикнути "слава России"? Відповідає футболіст російського "Шинника"https://t.co/0UHtRu8A7Q pic.twitter.com/OkryG3pIbN — Цензор.НЕТ ️ (@censor_net) February 14, 2023

Що трапилося в Туреччині