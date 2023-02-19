Вадим Євсєєв подякував футболістам Шинніка за те, що вони ніби-то змогли дати відсіч гравцям українського Миная. Весь колектив Шинніка гордо прокричав сам собі тричі ура.
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Сміх та й годі
Футболісти російської команди задоволені, що легко відбулись після зустрічі зі закарпатським колективом. Головний тренер Шинніка взагалі подякував своїм гравцям за те, що ті отримали нагоду побитися з українськими футболістами. Євсєєв зазначив, що закарпатський колектив просто хотів до себе привернути медійну увагу.
Він, напевне, упустив той момент з ганебною поведінкою своїх підопічних. Проте росіянам не привикати радіти своїм псевдодосягненням. Їм залишається лише гордитись фінгалами на своєму обличчі, які їм від душі подарували українські футболісти.
Звернення головного тренера Шинніка:
Бійка з російськими гравцями
- Футболіст Миная і справді став ініціатором сутички між командами.
- Та от українець відреагував таким чином на нахабну поведінку зі сторони російських гравців.
- Футболісти влаштували махач, відео якого уже розлетілось інтернетом.
- Український гравець, який розпочав бійку, уже відреагував на цю ситуацію у себе в інстаграм.
- Та й сам Минай уже встиг висунути офіційну версію щодо сутички.
- Пізнше і Шиннік висунув свій офіційний боягузливий варіант ситуації.
- Згодом гравець Шинніка на відео продемонстрував наслідки зустрічі з українськими футболістами.
- Також український боксер запропонував гравцям Миная тренерські послуги, аби ті "з двієчки одразу вирубали росіян".