Послуги персонального тренера гравцям Миная запропонував бронзовий призер Олімпійький ігор-2012 Тарас Шелестюк. Український боксер пишається своїми співвітчизниками.
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Ефективний тренер
Тарас Шелестюк зі задоволенням готовий провести майстерклас гравцям закарпатського клуба. Все заради того, щоб російські футболісти болючіше несли покарання за свої брудні справи.
Респект всім хлопцям! Зі задоволенням проведу тренування з боксу і поділюся своїм досвідом з гравцями клуба, щоб наступного разу з двієчки вирубали русню,
– написав боксер у себе в інстаграм.
Похвала від Шелестюка / інстаграм Миная
Бійка з гравцями Шинніка
- Футболіст Миная і справді став ініціатором сутички між командами.
- Та от українець відреагував таким чином на нахабну поведінку зі сторони російських гравців.
- Футболісти влаштували махач, відео якого уже розлетілось інтернетом.
- Український гравець, який розпочав бійку, уже відреагував на цю ситуацію у себе в інстаграм.
- Та й сам Минай уже встиг висунути офіційну версію щодо сутички.
- Пізнше і Шиннік висунув свій офіційний боягузливий варіант ситуації.
- Згодом гравець Шинніка на відео продемонстрував наслідки зустрічі з українськими футболістами.