Першими про бійку між футболістами та персоналом клубу Минай та російського Шинніка заявили саме російські ЗМІ. І одразу почали виставляти себе жертвами, яких побили українці.

Детальніше "Плюс 10 балів за 300-х росіян": все що відомо про бійку футболістів Минаю та Шинніка з Росії

Однак виявилося, що причиною бійки стала саме неадекватна поведінка росіян. Все почалося з хамського поводження одного з гравців російської команди стосовно персоналу готелю. Саме за жінку і заступився футболіст Минаю Данило Колесник. Ну а далі все переросло в масову сутичку гравців обох команд.

В соцмережах опублікували один з моментів цієї бійки. Вона відбулася в коридорі готелю. Хоч адміністратори готелю і намагалися заспокоїти футболістів, але їм це не дуже вдалося.

Відео бійки між гравцями Минаю та Шинніка в готелі в Туреччині