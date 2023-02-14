Данило Колесник дав чітку відповідь людям, які агресивно ставляться до виїзду футболістів закордон. Гравець чітко дав зрозуміти, що у команді панує український дух.

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Данило на своїй сторінці у інстаграм виклав невеличкий текст з поясненням ситуації. Колесник відповів на запитання критиків, зізнався в любові до України, підкреслив походження гравців Минаю та їхні цінності, а також вказав напрямок росіянам.

Дуже багато запитань та слів підтримки. Хочу сказати тим людям, які кажуть: "Як вони виїхали закордон?". Навіть тут ми даємо зрозуміти якого ми роду. Відстоюємо нашу честь як можемо. Де місец оркам ви уже зрозуміли,

– написав Днило Колесник.

Пояснення Колесника / інстаграм гравця Миная

Бійка з росіянами