Ф'юрі ставить на Усика

Ще влітку Ф'юрі хотів зустрітися з Джошуа та навіть уклав контракт на два поєдинки. Проте Ентоні зустрівся з Усиком і зазнав поразки одноголосним рішенням суддів.

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Тайсон переконаний, що Усик вдруге здолає Джошуа. Більше того, непереможний Ф'юрі прогнозує перемогу українця нокаутом.

Він знову переможе Джошуа в їхньому реванші. Ймовірно, цього разу нокаутує його,

– сказав британець.

Також Ф'юрі у звичному для себе стилі похвалив Усика та спробував принизити непереможного українця.

"Усик дуже гарний боксер, але коли ми були тут днями разом, він виглядав поряд зі мною як середньоваговик", – резюмував Тайсон.

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Що відомо про реванш Усик – Джошуа