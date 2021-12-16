Ф'юрі ставить на Усика
Ще влітку Ф'юрі хотів зустрітися з Джошуа та навіть уклав контракт на два поєдинки. Проте Ентоні зустрівся з Усиком і зазнав поразки одноголосним рішенням суддів.
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Тайсон переконаний, що Усик вдруге здолає Джошуа. Більше того, непереможний Ф'юрі прогнозує перемогу українця нокаутом.
Він знову переможе Джошуа в їхньому реванші. Ймовірно, цього разу нокаутує його,
– сказав британець.
Також Ф'юрі у звичному для себе стилі похвалив Усика та спробував принизити непереможного українця.
"Усик дуже гарний боксер, але коли ми були тут днями разом, він виглядав поряд зі мною як середньоваговик", – резюмував Тайсон.
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Що відомо про реванш Усик – Джошуа
- Олександр Красюк, промоутер Усика, в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу назвав дедлайн організації реваншу з Джошуа. За його словами, боксери повинні домовитися до 25 квітня 2022 року.
- Усик висловлював бажання провести бій у Києві на НСК "Олімпійський". Водночас команда Джошуа знову хоче, щоб бій відбувся у Великій Британії. Також поєдинок може відбутися на Близькому Сході.
- Нещодавно з'явилася інформація, що реванш може й не відбутися. Це станеться, якщо Джошуа отримає відступні. Усик заявив, що був би радий не битися проти Джошуа, а відразу зустрітися з Ф'юрі.