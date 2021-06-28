Гра на Євро-2020 дала плоди: топ-клуб Європи Арсенал зацікавився Яремчуком
28 червня 2021 , 15:18Читать новость на русском
Джерело:Voetbal Belgie
Роман Яремчук захищає "синьо-жовті" кольори нашої збірної на Євро-2020. Забивний нападник вже потрапив в об'єктив лондонського Арсенала.
"Каноніри" претендуютть на Яремчука
Роман Яремчук відзначився двома голами у груповому раунді чемпіонату Європи-2020. Така результативність українця привернула увагу європейських клубів.
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Лондонський Арсенал звернув увагу на форварда. Бельгійський Гент хоче виручити за трансфер футболіста 20 мільйонів євро. Наразі невідомо, чи готові "каноніри" заплатити такі гроші за гравця збірної України.
Сам Яремчук також ще не визначився із своїм майбутнім. Швидше за все, що про його новий клуб буде відомо вже після чемпіонату Європи-2020.
Зацікавленість до Яремчука
- Яремчук вже протягом двох матчів "мовчить" на Євро-2020. Однак навіть така гра привертає увагу іноземних клубів.
- Форвардом цікавляться англійський Вест Хем та німецький Вольфсбург. Останній вже начебто готовий віддати таку суму за футболіста та готує офіційну пропозицію.
- Мілан хоче вже взяти українця в оренду. Італійці запропонували Генту пропозицію на один рік за 3 мільйони євро. В угоду футболіста повинен був бути пункт обов'язкового викупу українського нападника за 15 мільйонів євро. Однак Гент висміяв пропозицію "россонері".
- Бельгійський Гент вже давно пообіцяв відпустити забивного форварда після Євро-2020. Перед стартом турніру Яремчук не став конкретно відповідати на запитання про своє майбутнє у Бельгії.
- У сезоні-2020/2021 нападник зіграв 43 матчі за "буйволів" в усіх турнірах, у яких 23 рази відзначався у воротах суперників в усіх турнірах та віддав 8 асистів.
- Угода з бельгійцями розрахована до кінця червня 2025 року.