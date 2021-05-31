Не розкрив усі карти свого майбутнього

Гент по завершенню сезону потрапив у Лігу конфедерацій. Великий внесок у цей результат приніс Роман Яремчук, який став найкращим бомбардиром команди. Зараз футболіст вже прибув у розташування збірної України, яка у Харкові готується до Євро-2020.

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Щоправда, форвард тренувався за індивідуальним графіком через пошкодження. Футболіст отримав травму в останньому матчі проти Мехелена у чемпіонаті Бельгії. Сам нападник вже заспокоїв українських фанатів та заявив, що почувається добре.

Він вже приступив до роботи у загальній групі. А заміну попросив в останньому матчі за Гент у сезоні, щоб уникнути серйозного пошкодження. Сам сезон-2020/2021 Яремчук назвав не дуже вдалим для Гента.

Вже після Євро-2020 Гент обіцяв відпустити забивного форварда. Однак 25-річний гравець атаки не став конкретно відповідати на запитання про своє майбутнє у Бельгії. Зараз Роман сконцентрований на виступах у збірній України.

Не хочу про це говорити. На цей час я є гравцем збірної України. Крапка. Зараз взагалі не думаю про клуб, моя концентрація тільки тут, в збірній. На дзвінки з незнайомих номерів взагалі не відповідаю – тільки б мене ніхто не відволікав від підготовки до чемпіонату Європи,

– заявив Яремчук.