Не розкрив усі карти свого майбутнього
Гент по завершенню сезону потрапив у Лігу конфедерацій. Великий внесок у цей результат приніс Роман Яремчук, який став найкращим бомбардиром команди. Зараз футболіст вже прибув у розташування збірної України, яка у Харкові готується до Євро-2020.
Читайте також Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020
Щоправда, форвард тренувався за індивідуальним графіком через пошкодження. Футболіст отримав травму в останньому матчі проти Мехелена у чемпіонаті Бельгії. Сам нападник вже заспокоїв українських фанатів та заявив, що почувається добре.
Вже після Євро-2020 Гент обіцяв відпустити забивного форварда. Однак 25-річний гравець атаки не став конкретно відповідати на запитання про своє майбутнє у Бельгії. Зараз Роман сконцентрований на виступах у збірній України.
Не хочу про це говорити. На цей час я є гравцем збірної України. Крапка. Зараз взагалі не думаю про клуб, моя концентрація тільки тут, в збірній. На дзвінки з незнайомих номерів взагалі не відповідаю – тільки б мене ніхто не відволікав від підготовки до чемпіонату Європи,
– заявив Яремчук.
- У цьому сезоні Роман відіграв 43 матчі за Гент в усіх турнірах, у яких 23 рази відзначався у воротах суперників в усіх турнірах та віддав 8 асистів.
- Його угода за бельгійцями розрахована до кінця червня 2025 року. Спеціалізований портал Transfermarkt оцінив вартість футболіста у 15 мільйонів євро.