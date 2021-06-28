"Каноніри" претендуютть на Яремчука

Роман Яремчук відзначився двома голами у груповому раунді чемпіонату Європи-2020. Така результативність українця привернула увагу європейських клубів.

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Лондонський Арсенал звернув увагу на форварда. Бельгійський Гент хоче виручити за трансфер футболіста 20 мільйонів євро. Наразі невідомо, чи готові "каноніри" заплатити такі гроші за гравця збірної України.

Сам Яремчук також ще не визначився із своїм майбутнім. Швидше за все, що про його новий клуб буде відомо вже після чемпіонату Європи-2020.

Зацікавленість до Яремчука