Смішна пропозиція Мілана
Міланський клуб у літнє трансферне вікно планує підсилити атакувальну лінію команди. У команді шукають заміну Златану Ібрагімовичу, який нещодавно переніс операцію на коліні та пропустить початок сезону.
До теми Трансфер Яремчука у Мілан може зірватись: 15 мільйонів євро замало для Гента
Мілан хоче взяти в оренду Романа Яремчука. Італійці запропонували Генту пропозицію на один рік за 3 мільйони євро. В угоду футболіста повинен був бути пункт обов'язкового викупу українського нападника за 15 мільйонів євро.
Технічний директор бельгійців Мішель Луважі відреагував можливий перехід. Функціонер висміяв пропозицію італійців.
Це смішно! Ми в такому участі не беремо,
– заявив Луважі.
Бельгійський Гент хоче виручити за футболіста збірної України 20-25 мільйонів євро. Така сума перевищує пропозицію Мілана. Цікаво, що спеціалізований портал Transfermarkt оцінив вартість футболіста у 15 мільйонів євро. Такі ж гроші пропонують за Яремчука італійці.
Раніше відзначали, що не останнє слово у трансфері Яремчука у Мілан зіграє Андрій Шевченко – колишній футболіст італійського клубу та нинішній наставник збірної України.
Зацікавленість інших клубів
- Яремчук потрапив в об'єктиви багатьох європейських клубів. Після Євро-2020, на якому Роман вже відзначився двома голами, інтерес до футболіста може ще зрости.
- Забивним форвардом цікавляться англійський Вест Хем та німецький Вольфсбург. Останній вже начебто готує пропозицію щодо переходу.
- Бельгійський Гент вже давно пообіцяв відпустити забивного форварда після чемпіонату Єропи-2020. Перед стартом турніру Яремчук не став конкретно відповідати на запитання про своє майбутнє у Бельгії.
- У сезоні-2020/2021 нападник зіграв 43 матчі за Гент в усіх турнірах, у яких 23 рази відзначався у воротах суперників в усіх турнірах та віддав 8 асистів.
- Його контракт із клубом Бельгії розрахований до кінця червня 2025 року.