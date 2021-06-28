Український дует "ЯЯ" знову у справі

Українська збірна провела своє останнє тренування перед вильотом у Глазго, де зіграє важливий поєдинок 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції. Перед матчем у тренерського штабу на чолі з Андрієм Шевченком поменшало головних проблем.

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У загальну групу повернувся нападник Роман Яремчук. До цього форвард працював індивідуально через мікропошкодження. Нападник зможе взяти участь у грі проти шведів.

На Євро-2020 Яремчук зіграв в усіх трьох матчах групового етапу, забив два голи і віддав одну результативну передачу. Поки що він разом із Андрієм Ярмоленком є найкращими бомбардирами "синьо-жовтих" на турнірі.

Також вже почав роботу з м'ячем вінгер Олександр Зубков, який продовжує відновлення після м’язової травми. Футболіст зіграв на Євро лише 13 хвилин та отримав ушкоження у стартовій зустрічі на чемпіонаті Європи проти Нідерландів.

Раніше розташування збірної України через пошкодження литкового м’яза покинув центральний захисник Динамо Денис Попов.

Матч 1/8 фіналу Євро-2020 Швеція – Україна відбудеться 29 червня. Стартовий свисток головного арбітра поєдинку Даніеле Орсато пролунає на стадіоні "Хемпден Парк" у Глазго (Шотландія) о 22:00.