"Канониры" претендуют на Яремчука
Роман Яремчук отметился двумя голами в групповом раунде чемпионата Европы-2020. Такая результативность украинца привлекла внимание европейских клубов.
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Лондонский Арсенал обратил внимание на форварда. Бельгийский Гент хочет выручить за трансфер футболиста 20 миллионов евро. Пока неизвестно, готовы ли "канониры" заплатить такие деньги за игрока сборной Украины.
Сам Яремчук также еще не определился со своим будущим. Скорее всего о его новом клубе будет известно уже после чемпионата Европы-2020.
Интерес к Яремчуку
- Яремчук уже на протяжении двух матчей "молчит" на Евро-2020. Однако даже такая игра привлекает внимание иностранных клубов.
- Форвардом интересуются английский Вест Хэм и немецкий Вольфсбург. Последний уже якобы готов отдать такую сумму за футболиста и готовит официальное предложение.
- Милан хочет уже взять украинца в аренду. Итальянцы предложили Генту предложение на один год за 3 миллиона евро. В соглашении футболиста должен был быть пункт обязательного выкупа украинского нападающего за 15 миллионов евро. Однако Гент высмеял предложение "россонери".
- Бельгийский Гент уже давно пообещал отпустить забивного форварда после Евро-2020. Перед стартом турнира Яремчук не стал конкретно отвечать на вопрос о своем будущем в Бельгии.
- В сезоне-2020/2021 нападающий сыграл 43 матча за "буйволов" во всех турнирах, в которых 23 раза отмечался в воротах соперников и отдал 8 ассистов.
- Соглашение с бельгийцами рассчитано до конца июня 2025 года.