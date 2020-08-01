Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу зможе розраховувати на хороший бонус в разі перемоги киян у наступному розіграші чемпіонату України.

За контрактом з київським "Динамо" новоспечений тренер команди буде заробляти 150 тисяч євро на місяць. Про це повідомляє ziare.com.

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За тріумф у Суперкубку Луческу додатково отримає 50 тисяч євро. Ще мільйон євро покладається румунському фахівцеві, якщо в кінці сезону команда виявиться на першому місці чемпіонату України.

Що відомо про Луческу в "Динамо"?

"Містер" очолив киян 23-го липня, але через декілька днів подав у відставку через тиск фанатів. Попри це Луческу залишився наставником "Динамо". Контракт укладено на 2 роки з опцією продовження.