ЗМІ дізналися, скільки Суркіс пообіцяв Луческу, якщо "Динамо" виграє УПЛ і Суперкубок
Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу зможе розраховувати на хороший бонус в разі перемоги киян у наступному розіграші чемпіонату України.
За контрактом з київським "Динамо" новоспечений тренер команди буде заробляти 150 тисяч євро на місяць. Про це повідомляє ziare.com.
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За тріумф у Суперкубку Луческу додатково отримає 50 тисяч євро. Ще мільйон євро покладається румунському фахівцеві, якщо в кінці сезону команда виявиться на першому місці чемпіонату України.
Що відомо про Луческу в "Динамо"?
"Містер" очолив киян 23-го липня, але через декілька днів подав у відставку через тиск фанатів. Попри це Луческу залишився наставником "Динамо". Контракт укладено на 2 роки з опцією продовження.
- Додамо, що фанати "Динамо не надто люб'язно зустріли призначення Луческу на пост головного тренера киян.
- Під час першої пресконференції Луческу президент киян Суркіс заявив, що вболівальники повинні по-європейському дивитися на запрошення румунського тренера.
- Через тиск ЗМІ та вболівальників "Динамо" 27-го липня з'явилася інформація, що Луческу подав у відставку. Згодом з'явилася інформація, що Луческу залишається у "Динамо".
- 28 липня ультрас київського "Динамо" зібрався біля клубного стадіону столичного клубу, де перебував новий головний тренер команди Мірча Луческу. Вони палили фаєри та кричали, що таке призначення є ганьбою для клубу.