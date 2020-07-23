Мірча Луческу, колишній тренер "Шахтаря", погодив контракт із київським "Динамо". Коротку біографію наставника читайте на Спорт 24.

Коротка біографія Мірча Луческу

Мірча Луческу народився у Бухаресті (Румунія). Закінчив спортивну школу № 2. Також румунець має диплом Академії економічних наук. Його син Разван Луческу в минулому був голкіпером, а після закінчення кар'єри пішов за стопами батька та став тренером, пише 24 канал.

Луческу – третій найтитулованіший тренер в історії світового футболу. Кавалер ордена Зірки Румунії.

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Кар'єра гравця

Після закінчення спортивної школи у столиці перейшов до одного з грандів румунського футболу – "Динамо". У найвищому дивізіоні 18-річний нападник дебютував у червні 1964 року у матчі проти "Рапіду".

У сезоні 1968/69 забив 8 голів та провів на полі 28 ігор у чемпіонаті й добився звання найкращого гравця Румунії-1969. Ставши основним нападником у збірній Румунії, Луческу зіграв на чемпіонаті світу 1970 року, який відбувався у Мексиці.

Свою ігрову кар'єру Луческу закінчував у клубі "Корвінул" (Хунедоара). Зіграв символічну прощальну гру за бухарестське "Динамо" провів 16 травня 1990 року.

Тренерська діяльність

Першим клубом у тренерській кар'єрі фахівця став "Корвінул" (Хунедоара), де працював тренером-гравцем.

Середняк румунського футболу вилетів з найвищої ліги у сезоні 1979/80, а наступного сезону Луческу зумів повернув хунедоарців до Ліги А. Наступні два сезони були успішними для клубу під керівництвом румуна. Команда посіла 6 та 3 місця відповідно.

У 1981 році Луческу очолив збірної Румунії. Після тренерського періоду в румунському "Динамо" спеціаліст попрямував до Італії. Там він тренував ряд італійських клубів: "Пізу", "Брешію" та "Реджину". У сезоні 1998/99 Луческу кілька місяців був наставником міланського "Інтера". Далі працював тренером "Рапіду".

Найкращу репутацію Мірча Луческу здобув у Туреччині, де пропрацював чотири роки й зумів двічі стати чемпіоном країни — з "Галатасараєм" та "Бешикташем". З першими румун ввійшов до 1/4 Ліги чемпіонів та здобув Суперкубок Європи.

Луческу у "Шахтарі"

18 травня 2004 року Луческу став головним наставником "Шахтаря". Відтоді команда за 8 років здобув 8 чемпіонств, 6 Кубків України.

У сезоні 2008/09 "Шахтар" феєрив на європейській арені, перемігши у фіналі німецький "Вердер", Луческу виграв із донеччанами Кубок УЄФА (зараз Ліга Європи) – перший єврокубковий трофей в історії клубу.

Свого часу Мірча Луческу був одним із кандидатів на пост головного тренера збірної України в лютому 2010 року. Кандидатуру румунського тренера підтримував, зокрема, президент ФФУ Григорій Суркіс.

2011 року видав у Донецьку автобіографічну книгу "Мирча Луческу. Моя шахтерская история".

21 травня 2016 року після перемоги у фінальному матчі за Кубок України покинув "Шахтар". Загалом на чолі "Шахтаря" здобув 22 титули та провів 573 офіційні поєдинки у якості тренера.

Луческу – найтитулованіший тренер в історії чемпіонату України, заслужений тренер України, повний кавалер ордена "За заслуги".

Діяльність після України

Наприкінці травня 2016 року очолив "Зеніт" (Санкт-Петербург). Вже через рік його контракт із клубом було розірвано через незадовільні результати команди.

Останнім місцем роботи 74-річного Луческу була збірна Туреччини, яку він залишив у лютому 2019 року.