Графіті, фаєри та сльози: як фанати "Наполі" вшановують пам'ять Марадони – фото, відео
У середу, 25 листопада, світ покинув легендарний футболіст Дієго Марадона. Вболівальники "Наполі" вшановують пам'ять аргентинця біля стадіону "Сан–Паоло" та відомого графіті на одній з будівель у Неаполі.
Футбольну спільноту шокувала звістка про смерть легендарного Дієго Марадони. Фанати миттєво зібрались у різних частинка світу. Вболівальники в Неаполі, де аргентинець провів яскравий період своєї кар'єри, зібрались біля відомого графіті гравця, щоб вшанувати пам'ять легенди, пише 24 канал.
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Вшанування Марадони
Свічки, плакати, футболки та прапори. З висоти пташиного польоту територія перетворилась на суцільне блакитно-біле полотно. прихильники палили фаєри на знак поваги до легенди футболу.
Також люди заполонили і місцевість навколо стадіону "Сан-Паоло". Мер Неаполя Луїджі де Маджістріс вже запропонував перейменувати арену на честь аргентинця.
Марадона виступав у футболці "Наполі" у період з 1984/91 роки. Разом з командою ставав дворазовим чемпіоном Італії. Підіймав над своєю головою Кубок та Суперкубок країни, а також ставав переможцем Кубка УЄФА (тепер – Ліга Європи). У його активі 259 матчів за неаполітанців, у яких він 115 разів засмучував воротарів суперників.
Що відомо про смерть Дієго Марадони: головне
- 25 листопада перестало битись серце легенди футболу Дієго Марадони. 30 жовтня аргентинець відсвяткував своє 60-річчя. А вже через три дні його здоров'я різко погіршилось. Футболіст потрапив до лікарні з крововиливом у мозку. Тому на нього чекала операцію.
- Вже через декілька днів йому нічого не загрожувало, тому лікарі виписали Дієго з клініки.
- Близько 10 години ранку 25 листопада Марадона заявив, що погано себе почуває, тому медсестра, яка доглядала за аргентинцем швидко викликала швидку допомогу.
- Медики дві години намагались врятувати життя футбольної зірки, але все було марно. Причина смерті – гостра серцева недостатність у пацієнта з кардіоміопатією – ураженням серцевого м'яза.
Легендарне графіті у Неаполі / Фото Associated Press
Татуювання Марадони / Фото Associated Press
Портрет аргентинця / Фото Associated Press
Море свічок біля графіті Марадони / Фото Associated Press
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