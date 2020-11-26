У середу, 25 листопада, світ покинув легендарний футболіст Дієго Марадона. Вболівальники "Наполі" вшановують пам'ять аргентинця біля стадіону "Сан–Паоло" та відомого графіті на одній з будівель у Неаполі.

Футбольну спільноту шокувала звістка про смерть легендарного Дієго Марадони. Фанати миттєво зібрались у різних частинка світу. Вболівальники в Неаполі, де аргентинець провів яскравий період своєї кар'єри, зібрались біля відомого графіті гравця, щоб вшанувати пам'ять легенди, пише 24 канал.

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Вшанування Марадони

Свічки, плакати, футболки та прапори. З висоти пташиного польоту територія перетворилась на суцільне блакитно-біле полотно. прихильники палили фаєри на знак поваги до легенди футболу.

Також люди заполонили і місцевість навколо стадіону "Сан-Паоло". Мер Неаполя Луїджі де Маджістріс вже запропонував перейменувати арену на честь аргентинця.

Марадона виступав у футболці "Наполі" у період з 1984/91 роки. Разом з командою ставав дворазовим чемпіоном Італії. Підіймав над своєю головою Кубок та Суперкубок країни, а також ставав переможцем Кубка УЄФА (тепер – Ліга Європи). У його активі 259 матчів за неаполітанців, у яких він 115 разів засмучував воротарів суперників.

Що відомо про смерть Дієго Марадони: головне

25 листопада перестало битись серце легенди футболу Дієго Марадони. 30 жовтня аргентинець відсвяткував своє 60-річчя. А вже через три дні його здоров'я різко погіршилось. Футболіст потрапив до лікарні з крововиливом у мозку. Тому на нього чекала операцію.

Вже через декілька днів йому нічого не загрожувало, тому лікарі виписали Дієго з клініки.

Близько 10 години ранку 25 листопада Марадона заявив, що погано себе почуває, тому медсестра, яка доглядала за аргентинцем швидко викликала швидку допомогу.

Медики дві години намагались врятувати життя футбольної зірки, але все було марно. Причина смерті – гостра серцева недостатність у пацієнта з кардіоміопатією – ураженням серцевого м'яза.

Des images de Napoli en direct pic.twitter.com/684TZyydps — SSC Napoli France (@NapoliCFrance) November 25, 2020



Легендарне графіті у Неаполі / Фото Associated Press



Татуювання Марадони / Фото Associated Press



Портрет аргентинця / Фото Associated Press



Море свічок біля графіті Марадони / Фото Associated Press