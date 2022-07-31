Якщо фанати Фенербахче скандували "путін", то це божевілля, – спортивний директор Штурма
Джерело:Kleine Zeitung
Київське Динамо зіграє з австрійським Штурмом в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. У попередньому матчі "біло-сині" перемогли Фенербахче.
Шикер: Ми уникнули справжнього котла
Матч-відповідь Фенербахче – Динамо запам'ятався не лише яскравою перемогою киян, але й ганебною поведінкою вболівальників турецького клуба, які викрикували ім'я президента росії.
До речі Динамо зіграє зі Штурмом в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів: дати матчів
Спортивний директор Штурма Андреас Шикер пояснив, чому австрійському клубу краще зіграти з Динамо у третьому кваліфікаційному раунді ЛЧ, ніж з Фенербахче.
Ми уникнули справжнього котла. Мені довелося простояти 70 хвилин, інакше я б не побачив матч Фенербахче – Динамо. Весь стадіон кипів, це справді брутально. Не знаю, як би деякі з наших гравців відреагували на гру в такій атмосфері. Я навіть не чув скандування імені владіміра путіна. Якщо це так, то це, звичайно, божевілля,
– сказав Шикер.
Деталі скандального матчу
- У другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо перемогло турецький Фенербахче. Перша зустріч команд закінчилася нульовою мировою, проте у другому протистоянні кияни тріумфували з рахунком 2:1.
- Після першого пропущеного голу від Динамо у матчі-відповіді фанати Фенербахче почали вигукувати ім'я владіміра путіна.
- Звісно, що така ганебна поведінка не залишиться поза увагою. УЄФА вже відкрила дисциплінарне розслідування щодо цього інциденту.
- Пресслужба турецького клубу також відреагувала на витівку своїх фанів, там наголосили, що вони засуджують поведінку своїх шанувальників. Проте в офіційній заяві додали, що "спорт повинен бути поза політикою".