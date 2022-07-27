Фенербахче – Динамо 1:2 (після додаткового часу)

Голи: Салай, 89 – Буяльський, 57, Караваєв, 114

Вилучення: Ісмаїл, 53 (Фенербахче)

Нереалізований пенальті: Валенсія, 70 (Фенербахче)

Динамо зуміло пройти Фенербахче. Кияни вийшли до третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

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Зламати неприємну традицію

Динамо лише одного разу з семи пройшло суперника на стадії плей-офф єврокубків, якщо перший домашній матч закінчувався внічию 0:0. Та 27 липня 2022 року ця неприємна для киян традиція не спрацювала.

Зате спрацювала інша традиція – Динамо жодного разу не програло Фенербахче. Та продовжило свої успішні виступи в плей-офф проти турецьких команд.

Без ударів

В першому матчі між командами Динамо жодного разу не пробило у площину воріт суперника. Перший тайм матчу в Стамбул відзначився тим самим. Та й удар по воротах Алтая кияни завдали аж перед самою перервою – пробив Дубінчак.

Натомість господарі поля безупинну пресингували "динамівців". І могли відкривати рахунок після удару зі штрафного. Але українську команду врятувала штанга.

Зате чого було багато в першому таймі – так це грубої гри. відтак і чималої кількості попереджень для обох команд – по три за перші 45 хвилин матчу.

Вирішальні фоли

Саме фоли зіграли ключову роль в цьому матчі. Ісмаїл ще в першому таймі отримав жовту картку. А на 53-й хвилині грубо збив Буяльського в центрі поля, за що отримав ще одне попередження, а відтак і вилучення.

І вже через чотири хвилини атака Динамо закінчилася голом. Циганков зробив пас на хід Кендзьорі, захисник прокинув м'яч повз суперника у штрафному, після чого прострелив на Буяльського. І футболіст в дотик відправив м'яч у ворота Фенербахче.

Груба гра могла призвести й до голу у ворота Динамо. На 69-й хвилині Попов у власному штрафному збив Валенсію, і арбітр призначив пенальті. Сам постраждалий вирішив пробити. Але Бущан коліном у стрибку відбив м'яч.

Не втримали

Динамо залишалося лічені хвилини наприкінці основного часу, щоб втримати позитивний для себе рахунок. Але не зуміли. Після подачі з кутового Салай головою відправив м'яч у ворота киян. тут варто відзначити, що Бущан у стрибку не дотягнувся до м'яча. А також те, що гравець Фенербахче був без опіки під час подачі з кутового.

Ще 30 хвилин

Зважаючи, що матч закінчився внічию, як і перша гра, то на команди очікував додатковий час – два тайми по 15 хвилин. На початку першого з них на поле вийшов Караваєв. Він замінив Кендзьору, таким чином на полі в киян були лише українські футболісти.

Особливий матч

Для Караваєва цей матч був особливий тим, що він свого часу виступав за Фенербахче – провів тут половину сезону в оренді.

І саме Караваєв став автором переможного голу у ворота Фенербахче. Після прострілу від Вівчаренка він потужно пробив. Голкіпер дістав м'яч вже за лінією воріт.

Динамо перемагає та виходить до наступного раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Там суперником киян буде австрійський Штурм.

Відео голів матчу Фенербахче – Динамо