Фенербахче засудив скандування про путіна під час матчу з Динамо. Там заявили, що не поділяють погляди деяких своїх вболівальників.

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Клуб пригадав початок повномасштабного вторгнення росії на території України, наголосивши, що відреагував одним із перших відреагував на російську агресію.

Офіційна заява турецького клубу

Під час матчі проти київського Динамо на нашому полі в рамках 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів після голу суперника з частини стадіону пролунали вигуки. Фенербахче робить заяву проти цього дискурсу, який не представляє наш клуб і жодним чином не відображає корпоративну позицію нашого клубу.

Фенербахче завжди дбає про підвищення обізнаності про соціальні та гуманітарні проблеми як у нашій країні, так і в світі. Наш клуб миттєво відреагував на початок воєнного процесу 24 лютого 2022 року.

Ми хотіли б ще раз підкреслити у своєму повідомленні, яке ми передали через всі нашими офіційними каналами: війна – це не хоробрість, це боягузтво! Ні війні!

Крім того, одним із найбільших прикладів нашої чутливості до цього, був товариський матч, який ми зіграли з донецьким Шахтарем на нашому полі в квітні, сказавши "Футбол заради миру", щоб привернути увагу до миру в Україні і зробити матеріальний і моральний внесок. Ми приймали команду донецького Шахтаря в нашій країні протягом кількох днів.

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На 58-й хвилині вчорашнього матчу надмірні рухи деяких гравців команди суперника, особливо резервних воротарів, які в минулому виступали за команду з нашої країни, викликали збудження деяких трибун і реакцію, яка тривала лише 20 секунд у 120-хвилинному матчі.

Але, якою б не була причина, ми, як спортивний клуб Фенербахче, не погоджуємося за реакцію, яка виникла на частині наших трибун.

Приписувати цей дискурс, який абсолютно не відображає позицію та цінності нашого клубу, усім нашим уболівальникам і покладати відповідальність на наш клуб, не є чесним і справедливим підходом. Ми засуджуємо намагання втрутити наш клуб і нашу країну, а також намагання встановити порядок денний, який спричинить непорозуміння і політизацію.

Фенербахче ще раз нагадує про нашу позицію, що спорт і політика завжди повинні бути відокремленими одне від одного.

Обурлива поведінка місцевих фанатів

Нагадаємо, що вболівальники фанати Фенербахче заспівали оду президенту рф після першого пропущеного голу від Динамо. "Ла-ла-ла, владімір путін" лунало на трибунах стамбульського стадіону.

Головний тренер київської команди Мірча Луческу проігнорував післяматчеву пресконференцію через поведінку місцевих вболівальників.

Та все ж таки турецький клуб мусить відповідати за витівки своїх вболівальників. УЄФА відкрила дисциплінарне розслідування щодо поведінки фанів Фенербахче на матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Динамо.

Нагадаємо. Київське Динамо вирвало перемогу у Фенербахче у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. У наступній зустрічі "біло-сині" зустрінуться з австрійським Штурмом.