Шикер: Мы избежали настоящего котла

Ответный матч Фенербахче – Динамо запомнился не только яркой победой киевлян, но и позорным поведением болельщиков турецкого клуба, выкрикивавших имя президента россии.

Кстати Динамо сыграет со Штурмом в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов: даты матчей

Спортивный директор Штурма Андреас Шикер объяснил, почему австрийскому клубу лучше сыграть с Динамо в третьем квалификационном раунде ЛЧ, чем с Фенербахче.

Мы избежали настоящего котла. Мне пришлось простоять 70 минут, иначе я бы не увидел матч Фенербахче – Динамо. Весь стадион кипел, это действительно грубо. Не знаю, как некоторые из наших игроков отреагировали бы на игру в такой атмосфере. Я даже не слышал скандирования имени Владимира Путина. Если это так, то это, конечно, безумие,

– сказал Шикер.

Детали скандального матча