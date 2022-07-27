У другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо випав один з найважчих суперників – турецький Фенербахче. Перший матч між командами закінчився внічию 0:0. Ця гра відбулася в Польщі, але буда домашньою для української команди. А в Стамбулі Динамо перемогло Фенербахче 2:1 в додатковий час.

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Таким чином саме Динамо вийшло у третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів. Там суперником киян буде австрійський Штурм. Перший матч між командами відбудеться 2 або 3 серпня. Він буде номінально домашнім для Динамо. Скоріш за все, гра відбудеться в польському Лодзі, де і попередній матч киян проти Фенербахче.

Матч-відповідь команди проведуть 9 серпня в австрійському Граці.

Якщо Динамо зуміє пройти Штурм, то у плей-офф кваліфікації зіграє проти переможця однієї з пар: