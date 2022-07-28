УЄФА відкрила дисциплінарне розслідування

В УЄФА відреагували на недопустиму поведінку вболівальників турецького клубу, які виконували кричалку на підтримку російського диктатора владіміра путіна.

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Фанати Фенербахче заспівали оду президенту росії після першого пропущеного голу від Динамо. Місцеві журналісти навіть придумали виправдання. Вони заявили, що Буяльський ніби то спробував показати орла, який є символом одвічного конкурента Фенербахче у Туреччині – Бешикташа.

Бридка кричалка не допомогла "жовтим канаркам", Олександр Караваєв помстився опонентам, забивши на останніх хвилинах другого овертайму. "Біло-сині" перемогли турецький клуб з рахунком 1:2 та вийшли до третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Одним із перших на провокацію місцевих вболівальників відреагував наставник Динамо Мірча Луческу. Він проігнорував післяматчеву пресконференцію. Київська команда відразу після гри подала скаргу до УЄФА.

На бридку витівку відреагували в МЗС України. Олег Ніколенко дав влучну пораду шанувальникам турецького клубу.

Також розкритикував вчинок турків колишній нападник киян Артем Кравець, який віддав турецькому чемпіонату чотири роки своєї кар'єри.

Зверніть увагу! Київське Динамо зуміло пробитися до третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Там суперником української команди буде австрійський Штурм.