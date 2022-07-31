Шикер: Ми уникнули справжнього котла

Матч-відповідь Фенербахче – Динамо запам'ятався не лише яскравою перемогою киян, але й ганебною поведінкою вболівальників турецького клуба, які викрикували ім'я президента росії.

До речі Динамо зіграє зі Штурмом в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів: дати матчів

Спортивний директор Штурма Андреас Шикер пояснив, чому австрійському клубу краще зіграти з Динамо у третьому кваліфікаційному раунді ЛЧ, ніж з Фенербахче.

Ми уникнули справжнього котла. Мені довелося простояти 70 хвилин, інакше я б не побачив матч Фенербахче – Динамо. Весь стадіон кипів, це справді брутально. Не знаю, як би деякі з наших гравців відреагували на гру в такій атмосфері. Я навіть не чув скандування імені владіміра путіна. Якщо це так, то це, звичайно, божевілля,

– сказав Шикер.

Деталі скандального матчу