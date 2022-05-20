Унікальний розіграш

Цього разу про благодійний аукціон повідомила Хмельницька міська рада. У ньому розіграють раритетну бутсу з патріотичним дизайном, яка належала відомому українському футболісту Андрію Шевченку.

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Лот надано Музеєм футболу міста Хмельницького (Олександр Свідерський).

Стартова ціна – 1000 гривень. Початок аукціону – 19 травня на офіційній сторінці управління молоді та спорту ХМР у мережі фейсбук.

Аби долучитися до аукціону необхідно вказати ставку за лот у коментарі до допису. Переможця визначать 23 травня о 20.00 за найвищою ставкою.



Раритетна бутса Шевченка / Фото з фейсбуку ХМР

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