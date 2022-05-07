Медична допомога вже приїхала у Київ

Цього разу колишній наставник збірної України допоміг землякам у медичному плані. Андрій Шевченко закупив для українського народу медикаментів, які відправив із Італії.

Дивіться також Ярмоленко звернувся з проханням евакуювати людей із "Азовсталі" у блокадному Маріуполі

За повідомленням Миколи Василькова, тренер відправив ліків на суму 400 тисяч євро. До 10 травня зі медикаменти мають надійти у клініку "Охматдит".

Відзначається, що це лише перша партія медикаментів від Шевченка.

Підтримка від Андрія Шевченка