Шевченко: Там просять тільки про одне – зелені коридори
Окупанти перетворили Маріуполя в одну велику руїну. На жаль, у пекельному місті ще досі перебуває чимало мирних жителів, які вимушені вже 56 днів вимушені жити у підвалах та бомбосховищах.
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Андрій Шевченко виклав відео з блокадного Маріуполя. Наставник закликав світ допомогти маріупольцям, які не можуть вибратись у безпечні місця, адже загарбники не дозволяють відкрити зелені коридори.
Футбольний тренер звернувся до Міжнародної спільноти та Світові організації допомогти. Свій пост в інстаграмі наставник продублював двома мовами – англійською та українською.
Відзначимо, що 20 квітня українській стороні вдалось домовились за зелений коридор із Маріуполя. З міста зможе виїхати частина матерів із дітьми та люди похилого віку.
Відео з Маріуполя
Велика допомога Шевченка для рідної країни
- Нещодавно Шевченка зустрічався з мером Мілана Беппе Салою. Сторони обговорили тему допомоги українським біженцям.
- Володар "Золотого м'яча" приймає у власному домі переселенців, які через війну покинули рідні домівки в Україні. Також екснаставник головної команди країни активно розповідає іноземній пресі про справжні реалії війни в Україні.
- Шевченко хоче організувати в італійському місті кол-центр, який допомагатиме українцям, які шукають прихисток, робоче місце або гуманітарну допомогу.