Повернення легенди

Андрій Шевченко повернеться на футбольне поле заради своєї батьківщини. Він зіграє у благодійному матчі у складі збірної світу.

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Поєдинок між збірною світу та збірною Англії запланований на 12 червня. Матч відбудеться у Лондоні.

Я повернувся. Ще ніколи ця гра не була такою важливою,

– сказав Шевченко в анонсі до матчу.

Легендарний футболіст закликає своїх вболівальників відвідати благодійний матч.

Видання inews.co.uk повідомляє, що у команді українця також зіграють Усейн Болт, Патріс Евра, Арсен Венгер, Роббі Кін та інші. За збірну Англії вийдуть Гарі Невіл, Джеймі Каррагер, Джо Коул, Харрі Реднапп, Девід Сімен та інші.

Відео анонсу

Матч проводитиметься під егідою ЮНІСЕФ на підтримку України.

Допомога Шевченка