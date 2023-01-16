Роналду дебютирует в Саудовской Аравии в роли капитана во встрече против ПСЖ во главе с Месси: видео

Криштиану Роналду уже считает дни, когда сможет дебютировать в Саудовской Аравии. Правда, первый матч в новой для португальца стране пройдет только формально в футболке Аль-Насра.

19 января объединенная команда звезд Саудовской Аравии, состоящая из футболистов Аль-Наср и Аль-Хиляля, сыграет спарринг против французского ПСЖ. Это будет очередная встреча Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

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Особая миссия для Роналда

Звездный португалец уже получил капитанскую повязку, с которой выведет объединенную аравийскую команду на футбольное поле.

Начало встречи против ПСЖ в 19:00 (по киевскому времени). Интересно, что накануне французский клуб неожиданно проиграл на выезде Ренну в Лиге 1 – 1:0.

Роналду получил капианскую повязку на матч против ПСЖ: смотрите видео

Напомним, что недавно Роналду продал один из своих "Золотых мячей", который получил в 2013 году. Все вырученные от аукциона средства, а это 675 тысяч долларов, пойдут на помощь тяжелобольным детям.

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