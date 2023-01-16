Роналду дебютирует в Саудовской Аравии в роли капитана во встрече против ПСЖ во главе с Месси: видео
Источник:ютуб-канал OB Tube Football
Криштиану Роналду уже считает дни, когда сможет дебютировать в Саудовской Аравии. Правда, первый матч в новой для португальца стране пройдет только формально в футболке Аль-Насра.
19 января объединенная команда звезд Саудовской Аравии, состоящая из футболистов Аль-Наср и Аль-Хиляля, сыграет спарринг против французского ПСЖ. Это будет очередная встреча Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
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Особая миссия для Роналда
Звездный португалец уже получил капитанскую повязку, с которой выведет объединенную аравийскую команду на футбольное поле.
Начало встречи против ПСЖ в 19:00 (по киевскому времени). Интересно, что накануне французский клуб неожиданно проиграл на выезде Ренну в Лиге 1 – 1:0.
Роналду получил капианскую повязку на матч против ПСЖ: смотрите видео
Напомним, что недавно Роналду продал один из своих "Золотых мячей", который получил в 2013 году. Все вырученные от аукциона средства, а это 675 тысяч долларов, пойдут на помощь тяжелобольным детям.
Главное о трансфере Роналду в АЛь-Наср
- В первый день нового 2023 года саудовский клуб объявил о приезде Криштиану Роналду. Нападающий заключил контракт на 2 года – до 30 июня 2025 года.
- СМИ сообщали, что в Аль-Насре Роналду будет зарабатывать 90 миллионов, но его заработок увеличится до 200 миллионов, если учесть спонсорские и коммерческие соглашения.
- Также 200 миллионов евро, если тот станет послом заявки Саудовской Аравии в борьбе за ЧМ-2030.
- Звездный футболист уже определился, где будет проживать в новой стране.
- Местные власти даже "пропустили мимо ушей" отношения Криштиана и модели Джорджины Родригес. Ведь по закону, в Саудовской Аравии холостяка не может жить под одной крышей.
- Роналду пропустил два предыдущих матча Аль-Насра из-за дисквалификации, полученной еще в Англии. Тогда Криштиану после матча МЮ против Эвертона на эмоциях разбил телефон фаната "ирисок", за что понес 2-матчевое наказание.