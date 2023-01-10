Власти Саудовской Аравии заплатят звездному португальцу космические 200 миллионов евро, если тот станет публичным лицом заявки страны на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году.
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Роналду купается в деньгах
По информации клубного источника, Роналду согласится с этим предложением.
Похоже, что через два года (до 30 июня 2025 г.) в Саудовской Аравии Криштиану заработает денег, которых хватит до конца жизни всех его детей и внуков. Напомним, что СМИ сообщали, что зарплата Роналду в Аль-Насре составит 90 миллионов. Но заработок португальца вырастет до 200 миллионов за счет спонсорских и коммерческих сделок.
Претенденты на ЧМ-2030
- Уругвай, Аргентина, Парагвай и Чили;
- Марокко и Тунис;
- Египет;
- Англия, Шотландия Уэльс, Северная Ирландия и Ирландия;
- Греция, Болгария, Сербия и Румыния;
- Испания, Португалия и Украина;
- Южная Корея (Северная Корея, Япония и КНР).
Отметим, что среди соискателей свою заявку на проведение ЧМ-2030 подала и Украина.
Интересно, что Мундиаль-2030 будет символичным. Чемпионат мира состоится в год, когда исполнится 100 лет после первого в истории Мундиаля по футболу.