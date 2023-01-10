Власти Саудовской Аравии заплатят звездному португальцу космические 200 миллионов евро, если тот станет публичным лицом заявки страны на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году.

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Роналду купается в деньгах

По информации клубного источника, Роналду согласится с этим предложением.

Похоже, что через два года (до 30 июня 2025 г.) в Саудовской Аравии Криштиану заработает денег, которых хватит до конца жизни всех его детей и внуков. Напомним, что СМИ сообщали, что зарплата Роналду в Аль-Насре составит 90 миллионов. Но заработок португальца вырастет до 200 миллионов за счет спонсорских и коммерческих сделок.

К слову. Дебют Роналду в футболке новой команды может прийтись на 21 января, когда Аль-Наср сыграет дома против Иттифака. Криштиану после перехода пропускает два матча новой команды из-за дисквалификации, которую получил еще выступая за Манчестер Юнайтед. Португалец разбил телефон фаната Эвертона, за что был наказан.

Претенденты на ЧМ-2030

Уругвай, Аргентина, Парагвай и Чили;

Марокко и Тунис;

Египет;

Англия, Шотландия Уэльс, Северная Ирландия и Ирландия;

Греция, Болгария, Сербия и Румыния;

Испания, Португалия и Украина;

Южная Корея (Северная Корея, Япония и КНР).

Отметим, что среди соискателей свою заявку на проведение ЧМ-2030 подала и Украина.

Интересно, что Мундиаль-2030 будет символичным. Чемпионат мира состоится в год, когда исполнится 100 лет после первого в истории Мундиаля по футболу.