Неприятный инцидент произошел еще 9 апреля 2022 года, когда МЮ гостило на поле Эвертона. Но встреча закончилась минимальной победой хозяев 1:0. Единственный и победный гол в матче забил Энтони Гордон.

Интересно "Ждем тебя": украинский клуб в шутку сделал предложение Роналду

Неутешительные новости для нового клуба Роналду

После поединка все футболисты красного Манчестера были расстроены. Больше свои эмоции не сдерживал Роналду. Криштиану на эмоциях выбил телефон из рук болельщика Эвертона.

После чего скандалы вокруг португальца становились частыми: не подавал руку главному тренеру МЮ, не подходил к фанатам команды и даже ехал со стадиона еще до финального свистка об окончании поединка.

Только в ноябре Роналду получил наказание за свое поведение. Уже бывший футболист МЮ получил два матча дисквалификации и штраф в размере 50 тысяч фунтов стерлингов. Это мизерная сумма для Криштиана.

Интересно, что отстранение от футбола на два поединка переносится только на игры клубного уровня. Роналду спокойно сможет сыграть за сборную Португалии на ЧМ-2022.

Криштиану, который на днях расторг контракт с МЮ по обоюдному согласию после скандального интервью , не сможет сразу после подписания соглашения с новым клубом приступить к работе. Нападающий пропустит два первых поединка новой команды. И это без разницы, в каком чемпионате свою карьеру продолжит Роналду.

Напомним! Уже 24 ноября Роналду сыграет в футболке сборной Португалии в первом матче на Мундиале в Катаре. Первым соперником его команды будет сборная Ганы. Начало встречи в 18.00.

Ранее в СМИ был слух, что Роналду может продолжить свою карьеру в клубе из Саудовской Аравии. Но тогда Криштиану не поиграет за топ-команду в Лиге чемпионов, как хочет сам форвард.

Скорее всего, фанаты узнают новый клуб португальца только после ЧМ-2022.